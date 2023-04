A magyar vendéglátás új generációjának balatoni képviselői: a füredi Vasüzlet

A minőségközpontú, igényes szakmai összefogás nemcsak a közös sikert előlegezi meg, de példát is mutat társadalmi síkon. A villányi borvidék kilencvenes évekbeli sikertörténete annak is köszönhető, hogy az élvonalbeli borászok zöme elsősorban szövetségest látott a másikban, nem konkurenst, együtt kóstolták boraikat, együtt keresték a válaszokat a minőségi bor megalkotásának nagy kérdéseire, s ami igen szép: villányi borásztól nem hallottál rosszat a másik villányi borászról.

De igaz ez a Balatoni Körre, vagy a Stílusos Vidéki Éttermiség csapatára. Vannak kisebb, esetenként kérészéletű, részben baráti, részben szakmai tömörülések is, mint a Tőkés Társak a Mátrában, a Kraft szövetség a sörök világában vagy az új hullámos cukrászdák összefogása a kétezertízes évek közepén Budapesten.

Fotó: BORBÉLY ZSOLT ATTILA

Valami hasonlót sugall az, hogy a Vasüzlet nevű balatonfüredi „small plate” egységben három másik étterem, a Salt, a Hilda és a Mór24 névjegykártyáját is kitették, azokból is vihet az érdeklődő vendég. De még egy szórólap is rendelkezésre áll, mely arra hív fel, hogy ha jól éreztük magunkat náluk akkor látogassunk el a barátaikhoz is. Ezesetben a Buborékba, a Resti by Laurelbe, a Kandalló csopaki alegységébe, a Manufaktúrába (mint megtudtuk, ők sajnos bezártak) s a Mór24-be. Mivel ugyanezt a szórólapot találhatjuk meg a többi egységben is, nem hiányozhatott listáról a Vasüzlet sem.