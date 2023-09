Megvan mindenünk a jó pezsgő készítéséhez, és még nincs késő

Két héttel ezelőtt elkezdtünk egy kis pezsgős fejtágító, tisztáztunk néhány alapfogalmat is. De most jöjjön egy kis hazai körkép. Ennek valódi apropós-ja a napokban Etyeken lezajlott Pezsgőkonferencia. Remek kezdeményezés, hiszen kell beszélnünk a pezsgőkről is. Van is, lesz is miről beszélni, még évtizedeken keresztül. Fiatal koromban vadásztuk az üzletekben a nagyon ritka Szovjetckoje Sampányszkoje felirattal ellátott palackokat, vagy legalább a „szuhoje”, azaz száraz kategóriát az Igrisztojéban.

A budafoki kínálatból a klasszikus kék címkés Hungária volt a nyerő, néha igazán szép tételeket lehetett kifogni a száraz kínálatból. Aztán jött Garamvári Vencel, jöttek a budafoki nyers pezsgők, ami komolyabb lendületet adott a charmant doux és muskotályos pezsgők esküdt ellenségeinek.

A nyitás megtörtént, már a ’90-es évek elején komoly mennyiséget kínált cavaiból a Freixenet (frezsenet), megjelent néhány Champagne is a kínálatban és itthon is elindult valami.

Sajnos a legnagyobb intenzitás a palackos erjesztésű pezsgők készítéséhez egy igen kellemetlen évjárat képében érkezett el. Ez nem más, mint 2010. Szinte minden mindenütt lerohadt, hideg volt egész nyáron, rengeteg és durva csapadékkal kísérve.

Amúgy mindez az izlandi vulkánkitörés eredményeként ért ide hozzánk és keltette sok bortermelőben azt az érzést, hogy na most aztán eljött a pezsgőkészítés ideje.

A kistermelői pezsgők készítésének akkor még útját állta egy furcsa szabályozás, ami tetemes kaució letételére kötelezte azokat az elszánt termelőket, akik maguk szerettek volna saját borukból pezsgőt készíteni. Ezért alakult ki két-három pezsgősítéssel foglalkozó termelő körül egy-egy komoly holdudvar azokból a borászokból, akik alapborukat így tudták pezsgővé formálni. Szentesi József, Garamvári Vencel és az osztrák-magyar illetőségű Szigeti Pezsgőház. Egyes években 60 - 80 egyedi tétel készült el ezzel a módszerrel.

Ezzel valójában nem is lenne igazából baj, de az már kellemetlenebb, hogy a csapnivaló 2010-es évjárat mérföldkővé vált a hazai pezsgőkészítésben. A vékony, nem igazán tiszta és semmiképpen sem érett alapanyagot sokan ebben a formában képzelték el piacra dobni.

Ha valaki a pezsgőkészítésben odáig jut el, hogy kell hozzá egy magas savtartalmú és alacsony alkoholtartalmú – ez ebben az évjáratban tökéletesen adott volt – alapbor, vegyél hozzá egy kis lehetőleg Champagne-hoz köthető élesztőt, az ízesítéshez egy jó kis likőrt, és már kész is recept – hát az alaposan téved.