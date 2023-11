A Mad Scientist X aktái

Jelen cikkünkhöz több, ilyen elvetemültnek tűnő tételt is végigkóstoltam, melyek mellett az üzemben, közvetlenül hordóról is lehetőségem volt számos még titkos, folyamatban levő kísérleti projektet megízlelni és alapvetően meg vagyok róla győződve, hogy a Mad Scientist jelenleg az egyik legnagyobb odafigyeléssel készíti termékeit. Ugyanakkor jelzem itt is, hogy a MAD X tételei nem az egyszeri, nagyüzemi lageren szocializálódott embereknek készültek, ők biztosan csalódni fognak. Ezek a termékek sokkal inkább a különlegességeket kedvelők, a kísérletezőkedvűek és a legmegátalkodottabb gasztrobloggerek játszótere.

A termékek megjelenése sokszor kisebb és nagyobb pezsgősüvegeket takar, emiatt, ha valaki beruházna egybe, érdemes egy palacklezárót is vásárolnia a főzdétől, mert, hogy egyben nem fogja egymaga meginni az adott tételt, azt (meadeket leszámítva) garantálom, míg ott (a mézsöröknél) nem is érdemes a már emlegetett nagyüzemi lagerekhez hasonlóan ledönteni őket, hanem mindkét esetben, mint egy minőségi bornál, a kortyolgatást, hosszas ízlelgetést javaslom.

Első kóstolt tételünk a Fantastic Yeasts And Where To Find Them Elderflower 2022 nevű bodzavirágos Golden Sour Ale volt. A nedű ugyan csak 6%-os volt, ám egy rendkívül komplex tételt kortyolgathattam el. A sör megjelenése gyönyörű aranysárga volt, megfelelő habbal. Illata hozta a bodzavirág, különösen a szárított bodzavirág mélyebb, gyógyteásabb karakterét, miközben a tejsavas karakter és egy enyhe ecetesség, vagy inkább kovászosuborkásság is jött a tételből. Ám ezeket az ízeket nagyon szépen tompította és hozta harmóniába a markáns fahordós íz és a bodzavirág.

A Maybe Together We Can Get Somewhere egy hordóérlelt flamand vörös sör meggyel és málnával. Alkoholban ő csak 5,1%-os, ám maga az alapsör és az addíciók is egészen különlegessé teszik a tételt. A palack maga szénsavban kicsit gyenge volt, viszont hozott egy karakteres meggyborosságot. A málnát nem igazán tudtam kiérezni belőle, ám a flandriai vörös ale, ami nem összetévesztendő az Oud Bruinnal, komplex, stílusának megfelelő alapot kölcsönzött a sörnek.