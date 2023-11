Helyi ízek új köntösben: a tarcali Bobajka étterem

Fotó: A szerző felvétele

Maradjunk az éttermeknél!

Az ajánlott éttermek zömét (Sárga borház, Első Mádi borház, Oroszlános borkonyha, Tejjel Mézzel, LaBor bisztró, Anyukám mondta, Dereszla bisztró) sikerült bejárni az elmúlt években. Legutóbbi, október végi tokaji utunk alkalmával az eddig kimaradt legfontosabb helyeket szándékoztam sorra venni, a Bobajkában és a Kardos bisztróban kaptunk is asztalt (utóbbiban csak némi szerencsével, talán a borász-tulajdonoshoz fűződő évtizedes ismeretségnek köszönhetően), a Szarkalábban teltház volt. A frusztráció dacára kicsit örül is ilyenkor az ember: jó jel, ha Mádon telt házzal működnek a helyi borászok által nyitott bisztrók.

Fotó: A szerző felvétele

Nézzük most a Bobajkát, mely az Andrássy Kúria keretén belül működik. Korábban is volt itt számon tartott, a hotelről elnevezett étterem, mely a Gault Millau étteremkalauzba is bekerült, de miután a BDPST Group átvette az intézményt s mind az étterem belterét, mind a kínálatát átalakította, saját névvel adott plusz egyediséget neki. Erről a következőket olvashatjuk a honlapon: „Tokaj városa a több évszázados borászati tradíció, a különleges építészeti örökség és a helyi hagyományok őrzője. (…) Ezt szemlélteti a Bobajka név is, amely a mákosguba zempléni változata, amely több mint 300 éves receptként maradt fenn.” A mákos bobajka egyébként mifelénk is terítékre került már Karácsonykor, mint a hagyományos mákos tészta továbbfejlesztett változata, étteremnévként fülünknek tetsző, megnyerő ötlet.