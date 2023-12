Gasztronómiai időutazás Kolozsvár szívében, az 1968-ban alapított „Káposztázóban”

Nemcsak a tudományos fantasztikus művekre érzékeny fiatalok, de sokszor még érett felnőttek is felteszik egymásnak azt a kérdést, hogy ha létezne időutazás, akkor melyik korba repítené magát a beszélgetőpartner.

Kolozsvár esetében vélelmezhető, hogy nem sokan választanák a Ceausescu-korszakot, inkább az 1940 és 1944 közötti „kis magyar világot” vagy az 1918 előtti boldog békeidőket preferálná a legtöbb magyar időutazó. (Nem azért említem 1918-at, mintha akkor dőlt volna el Erdély sorsa, amint azt a román történelmi propaganda állítja, hanem azért, mert e gyászos év karácsonyán, egész pontosan december 24-én vonult be a városba a román hadsereg, s megszállás alatt is tartotta azt 1940-ig .)

Ha a szóban forgó időutazás kifejezetten a gasztronómiai célzatú lenne, akkor is hasonló preferenciákat feltételezhetünk. Kolozsvár történetének szebb korszakairól a Cafe Rhédey mesél nekünk időgép nélkül is. Rovatbeli beszámoló itt olvasható.. S ha már a sci-fi s az időutazás került szóba, hadd említsük az „alternatív múltat” megjelenítő „steam punk” irányzatot is, melynek két képviselője működik Kolozsváron, az Enigma és a Joben. (A steam punk stílusról a magyar nyelvű wikipédián adatgazdag szócikk olvasható.)