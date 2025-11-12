fiókarepetaétterem

A „szerethető étterem” műfajának kiemelkedő képviselője a Fióka

A legszerethetőbb budai helyek egyike rejtőzik a Városmajor szélén.

Borbély Zsolt Attila
2025. 11. 12. 14:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Dining Guide magazin 2019-ben vezette be „a szerethető étterem” kategóriát, honlapjukon külön címszó alá kerülnek a szerkesztőség szerint erre méltó egységek. A névsor meggyőző, gyanítom, hogy egy olvasói szavazáson is előkelő helyen szerepelnének az ide soroltak a Pasarét bisztrótól az Ürömi hüttén át a Rosensteinig.

Érdemes elolvasni a rovatindítót, mely máig ható érvénnyel mutat rá, hogy a minden gourmet által respektált csúcséttermek csak egy szűk réteget szólítanak meg, s nem kis részben a gasztro-turizmusra építenek, de arra alkalmatlanok több okból is, hogy a polgárság törzshelyévé váljanak. Ellenben ott van a kiemelkedő szervízzel működő, otthonos, hangulatos, ugyanakkor kifogástalan konyhával bíró helyek sora, ahová szívesen beül az ember úgyszólván bármikor. Hadd idézzek egy fontos passzust: „A szerethető éttermek egyik legnagyobb ereje éppen a visszajáró vendégkörben és a folyamatos teltházakban rejlik. A kedvenc ételek miatti kedv a visszatérésre, az érzelmi kötődés, az esetleges jó kapcsolatok a személyzettel, kicsit érzelgősen fogalmazva: a feloldódás érzése a hely miliőjében – ezek azok a sokszor nem is pontosan körülhatárolt fogalmak, ami miatt szívesen választunk újra és újra egy éttermet.” 

Nem állom meg, hogy fel ne idézzem a kilencvenes évek első felét, amikor nagy lelkesedéssel vágtunk neki a párommal a fővárosi vendéglátás dzsungelét feltérképezni, kezünkben a „Foglaljon helyet!” című kiadvánnyal és Sam Worthington „Good living guide to Hungary” -köteteivel, figyelve persze a frissen nyílt helyekre, s a baráti tippekre is. Étteremválasztáskor fontos volt mindig a felfedezés szempontja, vagyis, hogy olyan helyre menjünk, ahol még nem jártunk, mégis betértünk újra és újra a sajnos már rég megszűnt, a Török utca 3-as szám alatt működött Il Padrino étterembe. Nemcsak azért, mert közel esett akkori munkahelyünkhöz, hanem az atmoszféra, a konyha megbízhatósága és a kedves kiszolgálás miatt elsősorban.

A felfedezési üzemmód életvitelszerűvé válása s a teljes Kárpát-medencének „vadászterületté” emelkedése nem engedi, hogy „igazi” törzshelyeim legyenek, de van néhány vendéglátóegység, ahová két-három évente, vagy akár minden esztendőben betérek, mint a székelyudvarhelyi Páva, a brassói Pilvax, a békéscsabai Kisvendéglő a Hargitához, a szintén csabai Veszely csárda, vagy a balatonszemesi Kistücsök. (Tudatosan nem említem azokat a sörbárokat, ahol a frissen csapra vert főzetek tesztelése a cél s nem a kulináris élmény.) Minden esetre, ha felállítanám a „szerethető éttermek” műfajában a saját toplistámat, a felsoroltakon kívül biztosan ott lenne az élbolyban a Fióka is. 

Fióka

A kívülről is tetszetős hely 2013-ban nyitott, s már 2015-ben bekerült a 2016-osként forgalomba kerülő Gault&Millau kalauzba, kemény 13 ponttal és egy szakácssapkával. A következő évben 11 ponttal a „Like”-kategóriába kerültek, ami még mindig az élvonalhoz tartozást jelentette. A kalauz megjelenése szünetelt az idei esztendőig, a legfrissebb, szeptemberben bemutatott kiadványban 12 pontot és egy sapkát kaptak. Örömteli látni, ha egy minőségközpontú hely több, mint egy évtizeden át meg tud maradni a legjobbak között. (Rövid magyarázat a „legjobbak” közé tartozás fogalmáról: a belsőmagyarországi vendéglátóhelyek száma meghaladja a negyvenezret. Ezek közül mindössze 106 kapott az említett kalauzban 12 pontot vagy ennél többet.)

A János kórházzal szemben fekvő, egyedi hangulatú, igényes étterem és borbár honlapján találó önjellemzést olvashatunk: „Játszi könnyedséggel kombináljuk mind ételeink elkészítésében, mind pedig építészetileg a konvencionális egyszerűséget és a modern sokszínűséget. Nem flancos, nem feszengős, sokkal inkább fiatalos, stílusos budai étterem vár a Városmajorban.” A fa melegsége hatja át a belteret: hajópadló, lambéria, borospolcok. Kellemes téli kertjük is van. Jó itt üldögélni, akár csak egy pohár bor mellett is.

2014-ben tértem be először hozzájuk, a hely minden tekintetben meggyőzött, az élménybeszámolóm itt olvasható

2020-ban egy előételre és egy pohár borra tértem be. A szervíz nem volt ezúttal a helyzet magaslatán. A felszolgáló fiatalember nem hozott borlapot. Amikor jeleztem a két A4-es lapot nézegetve - egyiken ételek, másikon italok, de borok nélkül - hogy a lényeg lemaradt, akkor azt felelte, hogy nem érti. Mondom, ez egy borbár, nemde? Akkor végre kézhez vehettem a boros dokumentációt. Megkérdeztem, hogy ki készíti a ház borát, nem tudta, pedig ennél alapvetőbb információ egy borbárban el sem képzelhető. Végül miután a palackot kihozta, nekem kellett arról leolvasni, hogy a Zelna pince palackozta. Valamennyire kárpótolt a remek kacsamájas rillette, akkor is, ha a briós nem volt maga a tökély. 

Harmadízben a múlt hónapban látogattam el hozzájuk ismét, amikor a Fiókát választottuk egy baráti találkozó színhelyéül. Bármily meglepő, de borlapot ismét csak külön kérésre kaptunk. Éttermekben ez sajnos szokásossá vált, de egy boros helyen felfoghatatlan. A kiszolgálást illetően ezt leszámítva egy kritikus szavunk sem lehet, az ifjú hölgy, aki velünk foglalkozott, udvarias volt, kedves, közvetlen és kommunikatív. Mi több, amikor poénkodtunk kicsit, egyből vette a lapot. 

Továbbra is nemzetközi konyhát visznek, de nem feledkeznek meg a magyar ízekről sem. Kínálnak 16-féle kistányéros, ha úgy tetszik tapas-adagban tálalt fogást, néhány főételt és desszertet. „A Fióka Small Plates koncepció lényege, hogy a letisztult fogások szerethetőbb árakon, kisebb tányérokon érkeznek, hogy aztán az asztalotokon váljanak komplett ízkavalkáddá.” - áll az honlapon. Ennek jegyében kérhetünk például kecske-labneh-t konfitált fokhagymával, za’atarral, pirítóssal, sült répát fetával, miso-s karamellel, pisztácia-granolával, vagy kacsamellet meggy-coulis-val, jus-vel, burgonya-praliné-vel. 

A főételek között szerepel többek között egészben sült aranydurbincs, amit kapris zöldfűszeres vajjal és édesköménnyel társítanak, óriás rántott szelet savanyított zöldségekkel és aiolival, továbbá argentin Angus Rib-Eye steak borsmártással és salotta-fondanttal. Utóbbiakhoz további köret is rendelhető. 

Közel negyven minőségi bort tartanak elsősorban a magyar élvonalból, ezek több, mint kétharmadát decire is kimérik. Meglepő, hogy egyetlen természetes édes bort listáztak be, s az sem tokaji, hanem balatonboglári. 

A töményitalok elsöprő többsége a prémium szegmensből való, figyelemre méltó a gin-tonic választék. Készítenek népszerű koktélokat is. Stella Artois és Hoegarden búzasört tartanak csapon, további három nagyipari multiterméket kínálnak palackban. Van ötféle magyar kézműves sörük is, a Monyótól és a Horizont főzdétől. Ihatunk házi szörpöket, készítenek limonádét és frissen facsart narancslevet is.

Első kóstolt fogásunk a ropogós laskagomba volt, amit gombakrémmel, savanyított shimej-gombával és parmezánnal tálaltak. Jól kitalált, ügyesen megvalósított, ízletes kompozíciót tettek elénk. 

Laskagomba

Kértünk kovászos kenyeret is vajjal, mindkét elem kifogástalan volt. 

Kovászos kenyér vajjal

Ízre, állagra egyaránt jól sikerült a kenyérfelfújttal, vadaskrémmel, pecsenyemártással tálalt marharostélyos is.

Marharostélyos

A kolbászos lecsó csavarmentes, házias. A túrógombóc könnyed, jóízű, akárcsak az édes tejföl. Így, ahogy van, a műfaj remeke, amint azt egyébként a sárga kalauz tesztelője is megállapította.

Lecsó

Nagyon szép estét töltöttünk a Fiókában, előbb-utóbb biztos betérünk még hozzájuk. Nem túlzás leszögezni, hogy a legszerethetőbb budai helyek egyike rejtőzik a Városmajor szélén.

Fióka étterem és borbár

Budapest, Városmajor utca 75.

Telefonszám: +36 1 426 5555

Honlap: https://fiokaetterem.hu

E-mail-cím: [email protected]

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Toót-Holló Tamás
idezojelekPintér Béla

Csúnyán eltájolta magát Pintér Béla és Társulata

Toót-Holló Tamás avatarja

Ami Szabadszálláson még „táj”, az Budapestről nézve valójában már „thai”. Ami valójában nem is vicces félreértés, hanem irgalmatlanul kínos poén. Minden képzeletet alulmúlóan gyötrelmes geg.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.