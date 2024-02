Az ország első ciroksöre: a Kobrunn Sorg Pale Ale

A sörfőzésben az utóbbi évek trendje, hogy mind a nagyüzemi, mind a kisüzemi főzdékben elindult a gluténmentes sörök készítése és forgalmazása, és saját szűkebb ismerősi körömben is azt látom, hogy bizony van kereslet ezekre a termékekre. Őszintén bevallom, hogy jómagam, aki nem vagyok gluténérzékeny, is szívesen rákóstolok időről-időre ezekre a termékekre, melyek legtöbbször gluténos alapanyagból készülnek a glutén gyártás közbeni eltüntetésével (megfelelő enzimek segítségével). Ugyanakkor nagyon izgalmas az a kérdés, miért nem eleve gluténmentes alapanyagból főzzük a sört? A válasz általában gazdasági természetű: azért nem, mert drága.

Ugyanis egyfelől a nemzetközi söralapanyaggyártás, malátagyártás az árpára, búzára, esetleg zabra, rozsra van beállítva, és újonnan bekerülő gluténmentes gabonák malátázása, pl. a kölesé sokszor nagyobb költségekkel járna.

Másfelől egy ilyen másik gabonának sokszor van egy markáns íze, amellyel nem feltétlenül lehetne ugyanazt a hatást elérni, és akkor még nem is ejtettünk szót a cefrézés során való működésről, hiszen például a köles elcsirizesedési hőmérséklete olyan magas, hogy ott nem is nagyon tudna a keményítő-bontó enzim működni, azaz nem lehetne kellően magas alkoholtartalmú sört készíteni önmagában kölesből, csak mindenféle trükkös eljárásokkal.

Ezt a kérdést, ezt a gordiuszi csomót vágta át nemrégiben itthon a kapuvári Kobrunn sörfőzde, akiknek anyacége már jóideje foglalkozik többek között cirokkal is, így képessé váltak alapanyagoldalról, saját malátázási folyamatok révén versenybe kerülni az alapvetően árpasör-gluténbontó enzim jellemezte versenytársakkal szemben. A főzde első söre, mely a Sorg (a cirok latin nevéből: Sorghum) Pale Ale névre hallgat már kapható is a kereskedelmi forgalomban, így mi is ezt kóstoltuk, de előre bocsájtom, hogy már nagyon várom milyen további sörökkel rukkol elő a főzde.

Kép forrása: Kobrunn.hu

Az első termék tehát egy világos, felsőerjesztésű, üveges sör, míg 5,2%-os maga a nedű. Nyitásnál kellemes szisszenés jelzi, hogy jól van karbonizálva a tétel. Kitöltve egy enyhén ködös, világos aranysárga sört kapunk magas, összefüggő apró és nagybuborékú habbal.