Hogyan vált a sör a férfiak privilégiumává?

A sört ma elsősorban a férfiak kedvencének tartja a közvélemény. De ez sem volt mindig így. Sőt! A sumereknek nemcsak női sörfőző istenük volt, Ninkaszi, akihez még himnuszt is írtak, de a kocsmákat is nők vezették, sőt többnyire magát a sörfőzést is a gyengébbik nemre bízták. Az ókori Egyiptomban Hathor istennőt tekintették a nemes ital feltalálójának, elkészítését pedig kifejezetten házimunkának tekintették, amelyet többnyire az asszonyok végeztek. A dél-amerikai kukoricasört, a chichát szintén ők főzték.