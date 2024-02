Nagy sikerrel zajlott az idei CEBC, amely helyet adott a közép-európai kisüzemi sörfőzdék versenyének is

A teljesség igénye nélkül így Gilles Goemaere a Fermentis élesztőgyártó cég képviseletében egy napjainkban kibontakozó trend, az alkoholmentes sörök kapcsán mutatta be cégének élesztőit, amelyek alkalmasak lehetnek az alacsony, félszázalékos határérték alatti fermentált italok elkészítéséhez, és ehhez prezentálta is saját kísérleteiket.

Hasonló előadást tartott a Lallemand osztrák élesztőgyár képviseletében Carlos de la Barra is. Lényegében kettejük élesztőit felhasználva pedig Enrico Prenni mutatta be a Barthaas képviseletében az új folyékony komlókészítményüket, amellyel lehetővé vált alkoholmentes sörök hidegkomlózása. Prenni a két rivális élesztőgyár termékeivel le is főzött egy-egy alkoholmentes tételt, amelyet a résztvevők meg is kóstolhattak.

Feltűnően világos, oxidációmentes és kifejezetten kellemes aromájú sörök lettek, reméljük hamarosan a nagyüzemek is ezzel a technológiával fognak alkoholmentes söröket gyártani.

Kép forrása: CEBC

Rajtuk kívül szóhoz jutott az egyik legnagyobb malátagyártó, a Viking előadója is. Artur Kaminski nagyon érdekes előadást tartott egyes malátáik ízprofiljáról és azok javasolt keverési arányairól. Cara Simpson az Aroxa képviseletében a sörök ízhibáiról és azok felismeréséről tartott előadást, míg Andrea Dickinson a brandépítés rejtelmeibe vezette be az érdeklődőket. Az üzleti szemléletű előadások és marketinges kihívások után pedig Marek Kaminski tartott érdekfeszítő előadást a Grodziskie lengyel történelmi füstölt búzasör felélesztéséről és jelenlegi piaci helyzetéről.

Kép forrása: CEBC

A szakmai és közösségi programok mellett párhuzamosan zajlott a European Craft Beer Cup (Európai Kisüzemi Sör Kupa) versenye, amelyre egész Közép-Európából érkeztek tételek. Ezek között végül hét kategóriában osztottak ki érmeket.