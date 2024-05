Mire jó a borverseny?

A nagy, elismert, komoly márkákat és sokszor szemérmetlenül magas árakat reprezentáló pincészetek nem indítják boraikat az ilyen versenyeken. Ezeknek a boroknak általában már nincs szükségük ilyen jellegű népszerűsítésre.

Nem is venné ki magát jól, ha a Petrus például 30 dolláros legyőzőre találna Chiléből vagy éppen Itáliából. Az ilyen veszélyes terepre ezek a nagy presztízsű borászatok nem merészkednek. No, nem mintha nem bíznának a saját boraik minőségében, de a sokváltozós kóstolók néha érdekes eredményeket produkálnak.

A szerző felvétele

Nagyon sok versenyen a zsűritagoknak fogalmuk sincs a bírált nedűk származásáról, fajtájáról vagy évjáratáról. Persze egy gyakorlott bíráló sokszor vakon is be tudja azonosítani a borok termőhelyét vagy összetételét is, mégsem ez kell legyen a fő szempont az értékelésnél. De a kérdés itt is örök. Lehet-e azonos mértékkel mérni egy autentikus ritka azori-szigeteki fajtából készülő bort egy profi új-zélandi sauvignon blanc-nal. Válaszoknál minden megoldás érdekel!

De számomra sokszor kissé visszásnak tűnik az egyes bíráló bizottságok eltérő hozzáállása is a tételekhez. Érthető a bíráknak az a megközelítése, hogy ha valaki egy körben egyszerű, fiatal és könnyed, egysíkú borokat kóstol, az is adhasson magas pontszámokat, ha úgy érzi, a bor megérdemli.

Mégsem tűnik számomra jó megoldásnak esetenként ugyanazzal a pontszámmal jutalmazni egy kellemes nyári italként elfogyasztható illatos szőlőfajta borát, mint egy évtizedekre eltehető, a borélvezet legmagasabb fokát nyújtó tokaji aszút.

Mégiscsak jó, ha egy belövő bor közös értékelése mellett a bírálóknak közös értékrendjük is van. Aminek nem lehet más az alapja, mint a minőség, egyediség és termőhelyhez köthető magasszintű élvezeti értékek. Ennél talán csak az lenne fontosabb, hogy az örökké a biztonságos átlagok között mozgó bírálókat ki lehessen szűrni. Nem hiszek ugyanis abban, hogy az a legjobb bíráló, aki a legtöbbször „találja el” a bizottsági átlagot. A langyos kategória itt sem vezet jóra.

De a versenyeken nem ritkán az is előfordul, hogy a zsűritagok között komoly vita alakult ki egy-egy bor kizárását illetően. Ez véleményem szerint már a felvetés szintjén is rossz jel a bor minőségére vonatkoztatva.