Vasárnapi családi ebéd a Tiszakanyar vendéglőben Tiszakécskén

Elképesztő mértékben felgyorsult a világ technológiai fejlődése, s vele együtt rohamosan változnak a fogyasztási szokások is. A hatvanas-hetvenes években született nemzedékek tagjai tapasztalatom szerint idegenkednek attól, hogy a világhálón vásároljanak, hazarendeljék az árut, hogy a telefonjukkal fizessenek, vagy, hogy rollerre pattanjanak. Mi tagadás jómagam is azok közé tartozom, akik szeretik kézbe venni a megvásárlandó terméket, hogy körbeforgassák, megnézzék minden oldalról s csak végső esetben választanak egy fotó alapján a netről. Sőt, még ahhoz is évtizedek kellettek, hogy rutinná váljon az éttermi asztalfoglalás.