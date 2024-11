Édes élet, Keserű méz, Liquid Cocaine – sörnevek útvesztőjében

Filmek, képzőművészet, rockbandák, politikusok tűnnek fel a sörcímkéken, vagy különleges inspiráló sörnevekkel és meghökkentő, akár képzőművészeti alkotásként is értékes címkedizájnnal igyekeznek meghódítani a főzdék a fogyasztóikat.

Kutyák és punkok

Az amerikai Flying Dog sörfőzde az egyik úttörője az IPA-készítésnek. A főzde alapító George Stranahan egy neves brit illusztrátort Ralph Steadmant kérte föl, hogy alkossa meg a főzde söreinek arculatát. A sajátos grafikák összehasonlítva egy hagyományos sörcímke-tipográfiával egészen új irányt mutattak a címkekészítésben.

A dog (kutya) motívum több főzdénél is szerepet játszott a névválasztásban. Az Európába begyűrűző sörforradalom egyik legismertebb, ma már multivá avanzsálódott főzdéje, a skót Brew Dog ikonikus alapsörén a Punk IPA-n sok magyar sörfőző és sörgeek is szocializálódott. A névadás-marketingnek a Brew Dogos srácok nagy mesterei, gondoljunk csak a Tactical Nuclear Penguinre vagy a különböző komlókat bemutató IPA is Dead sorozatukra.

A rajongói faktor

A kis kézműves főzdék tulajdonosai több esetben saját hobbijuk, érdeklődési körük szerint alakítják a portfólióban szereplő sörök neveit. Üde színfolt volt a magyar KKK-sörök között a rétsági Fűtőház sörfőzde mozdonyos sorozata, vagy a győrzámolyi Bors sörfőzde hét söre, melyeket Hieronymus Bosch a hét főbűnről alkotott festményei ihlettek.

Forrás: Vásárhelyi István - Beer Gastronomy

Természetesen akad nagyon tudatos marketing is az ilyen tematikus sorozatokban, melyek a filmes merchandising egyik ágát képviselik. Ilyen pl. az az angol főzde, mely a Star Wars-univerzum birodalmi rohamosztagosainak a népszerűségét használja ki a Stormtrooper márkával.

Szerencsésebb esetben persze nem csak a címkegyűjtők és a sorozat-fanok örülnek a sörnek. A magyar Mad Scientist a kirobbanósan sikeres Trónok harca-világ előtörténet, a Sárkányok háza-sörök után nem hagyta ki a halloweeni ziccert, és a Rémálom az Elm utcában illetve a Péntek 13 kulthorror filmekre is komponált a főzde söröket.

A fantasy-rajongók népes tábora meg újra örülhet, megjelent a Gyűrűk ura inspirálta három új sör. Az emberek söre, a White Tree Pale (lásd Gondor fehér fája) egy New Zealand Pale Ale, ami az új komlódivat szerint Nelson Sauvin, Motueka és Pacific Sunrise komlókkal készült. A könnyed léptű tündék egy lightos 2,5%-os gyümölcsös sourt „kaptak”, ez az Elvenberry. A „törpök jussa” egy középerős, 6%-os, krémes zabpelyhes Outmeal Stout, a Dwarven Forge lett.

Rockbandák

A rock, a metal, az alternatív zene rajongói köre előszeretettel fogyaszt jóféle sört. Alapdarab az angol Robinsons Brewery Trooper söre, mely az Iron Maiden klasszikusát idézi föl, de számtalan példát lehetne sorolni szerte a világból. Én most a Monyo két sörét ragadom ki a temérdek lehetőségből. Az Ördög magyar hangja Red IPA, melyet a Quimbyvel közösen készített a főzde, és az Exotic Post Traumatic, amin az Ivan & The Parazollal dolgoztak együtt a kőbányai főzdében.

Forrás: Mad Scientist

Filmek és hangulatok

Sok híres film vagy író is ihletett sörmárkát. Magyarországon is óriási rajongótábora van Hrabal munkásságának. Az író gyermekkorában egy sörgyárban nevelkedett, az ottani élmények is ihlették a Sörgyári capriccio című regényt. A nymburki sörgyár egy teljes sörmárkát szentelt az író emlékének, mely a regény cseh címét a Postřižinské nevet viseli. Megvehetjük Pepin sógor könnyű sörét (Pepinova Desítka), Francin sörét (Francinův ležák), a Gyengéd barbárt (Něžný Barbar), de tíz éve, Hrabal születésének százéves évfordulójára készítettek egy ünnepi sört is (Jubilejní Hrabalův ležák).

A Rizmajer Sörfőzde és Takács Péter (Hatodik íz gerilla főzde) Fellini Róma című filmjének női főszereplője, Anita Ekberg előtt tiszteleg az Édes élet fantázianevű csokoládés stouttal.

A Mad Scientist az Old King Clancy nevű juharszirupos barleywine-ja az Így jártam anyátokkal (How I Met Your Mother) amerikai sorozat egyik közelebbről körbe nem írt kanadainak titulált erotikus pozícióra való popkulturális utalás.

Forrás: Mad Scientist

Ebbe a sorba illeszthető be a Monyo Guy Ritchie Blöff című filmjének emblematikus szereplőt sörbe álmodó Franky Four Fingers (Négyujjú Frank) és Boris the Blade (Penge Boris) sörei is.