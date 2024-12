Pannonhalma és az ünnepelt, Liptai Zsolt

Pannonhalma sohasem volt országos jelentőségű vagy ismertségű borvidék. Önálló borvidékké is csak a XX. század legvégén vált. A borivó ember azonban az elmúlt századokban is tudta, hogy Szent Márton hegye környékén jó bort lehet inni, hiszen ezt isszák a papok is: azok tudják igazán, hol terem a jó bor!

Szerencsésnek mondhatja magát a hazai borkedvelő közösség, hiszen szinte minden borvidékünket meg tudjuk közelíteni nagyobb részt autópályán. Akad is néhány kedves kép sokak előtt, hiszen a Badacsony, Somló vagy éppen a tokaji Kopasz-hegy látványa már az autópályán bóklászva megnyugtat bennünket. Nincs ez másként Pannonhalmával sem. Nyugodt, méltóságteljes lezárása a tájnak, ha az M1-es-en autózunk. Pest felől érkezve csak Bábolnáig kell kibírni, onnan már bármikor készülhetünk a hegy felbukkanására.

A rómaiak is termesztettek szőlőt a vidéken, de a honfoglalás után 996-ban, a Szent Márton hegyen letelepedett első bencések adtak igazi lökést a szőlőtermesztésnek. A Pannonhalmi Apátság alapítólevelében (Szent István, 1002) már említést tesznek a szőlőről, mint elsőrangú, tized alá eső terményről.

A Pannonhalmi Apátság mindmáig a Benedek rendiek egyik leghíresebb kolostora. A borvidék fejlődése egészen a török időkig rendületlen volt, a tatárjárást is szerencsésen átvészelte. Szent László 1093-as pannonhalmi birtokösszeíró levele 88 szőlőművest említ. A XIII. századi birtokösszeírásokból (Alebus lajstroma 1237 körül) kiderül, hogy az apátsághoz tartozó 90 faluban 256 család volt szőlőtermelő.

A török idők, akárcsak az ország egyéb területein, itt is visszavetették a szőlőtermesztést. Kiűzésük után németeket és szlovákokat telepítettek be az elnéptelenedett falvakba, és az állattenyésztés mellett lassan a szőlőtermesztés vált a legfontosabb mezőgazdasági tevékenységgé. A napóleoni háborúk újabb lökést adtak a fejlődésnek. A XIX. század második felében az e vidéket sem kímélő filoxéra vész előtt 40-50 szőlőfajtát termesztettek itt mintegy kétezer hektáron. Ebben az időben még az Egyesült Államokba is exportálták erről a tájról vörösbort. Az első világháború idejére a szőlőterület ezer hektárra csökkent, és mára már alig haladja meg a 600 hektárt. 1990 óta önálló borvidékként ismerik el.