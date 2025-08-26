Így néz majd ki a bevásárlás 2035-ben?

Az utóbbi években mindennapi életünk részévé vált a mesterséges intelligencia. De vajon milyen hatással lehetnek az intelligens megoldások a kiskereskedelemre és a fogyasztói szokásokra? Ennek járt utána egy amerikai cég kutatása.

A mesterséges intelligencia megváltoztathatja a vásárlási szokásainkat (Fotó: Shutterstock/Kaspars Grinvalds)

Mesterséges intelligencia: így nézhet ki a bevásárlás a jövőben

Bár egyelőre a mi dolgunk a bevásárlás, és nem a háztartási robotoké, a mesterséges intelligencia (MI) napról napra fejlődik, és a háztartásvezetésben is egyre inkább segítségünkre lehet. Egy elemző tanulmányában hat olyan trendet is bemutatott, amelyek újraírhatják a ma ismert vásárlás szabályait.