Így néz majd ki a bevásárlás 2035-ben?

Jó eséllyel a ma ismert vásárlási szokások átalakulnak a jövőben. Ennek oka, hogy a mesterséges intelligencia életünkben betöltött szerepe egyre csak növekszik.

2025. 08. 26. 14:47
A bevásárlási szokásokat megváltoztathatja a mesterséges intelligencia
Jó eséllyel a ma ismert vásárlás is átalakul a mesterséges intelligencia terjedésével Fotó: A9 STUDIO Forrás: Shutterstock
Az utóbbi években mindennapi életünk részévé vált a mesterséges intelligencia. De vajon milyen hatással lehetnek az intelligens megoldások a kiskereskedelemre és a fogyasztói szokásokra? Ennek járt utána egy amerikai cég kutatása.

A mesterséges intelligencia megváltoztathatja a vásárlási szokásainkat
A mesterséges intelligencia megváltoztathatja a vásárlási szokásainkat (Fotó: Shutterstock/Kaspars Grinvalds)

Mesterséges intelligencia: így nézhet ki a bevásárlás a jövőben

Bár egyelőre a mi dolgunk a bevásárlás, és nem a háztartási robotoké, a mesterséges intelligencia (MI) napról napra fejlődik, és a háztartásvezetésben is egyre inkább segítségünkre lehet. Egy elemző tanulmányában hat olyan trendet is bemutatott, amelyek újraírhatják a ma ismert vásárlás szabályait. 

  1. Ember helyett döntsön az algoritmus
    Több kiskereskedelmi folyamatot – például az árképzést, a raktárkezelést és a fogyasztói elemzéseket – már most könnyedén elvégez az MI. Hamarosan azonban még inkább automatizálttá, egyben hatékonyabbá, pontosabbá válhatnak a ma ismert rendszerek. Ennek hatása az is, hogy azok a kiskereskedők, akik elutasítják a változásokat, könnyen lemaradnak. A hazai láncok már most használják az adatvezérelt árpolitika elemeit, de a kisebb, hazai bolthálózatok is lépéskényszerben lesznek, ha versenyben akarnak maradni. 
  2. MI-vezérelt vásárlási ügynökök 
    Elképzelhető, hogy a jövőben MI-vezérelt vásárlási ügynökök vásárolnak majd helyettünk. Ezek a digitális asszisztensek dönthetnek arról, milyen márkájú tejet vagy csokoládét fogyasztunk. Míg az emberek pénzköltési szokásait nagyban meghatározza a márkahűség, a digitális asszisztensek talán nagyobb arányban döntenek majd egyéb szempontok szerint (is). Az üzletek lehetséges válasza, hogy termékeiket olyan módon próbálják majd bemutatni, amely elnyerik a mesterséges intelligencia által vezérelt ügynökök kegyeit.
  3. Személyre szabott ajánlatok
    Habár egy termék ára mindig is fontos lesz, az „érték” egy sokkal személyesebb fogalommá válhat a jövőben. Az akciós címke már nem feltétlenül lesz elég ahhoz, hogy az adott terméket válasszuk. Egyre inkább az lesz az elvárásunk, hogy pont azt a terméket ajánlja számunkra az üzlet, amire vágyunk, pontosan akkor, amikor szükségünk van rá. Egyes áruházláncok alkalmazásaiban már most megjelennek célzott akciók és kuponok. A következő lépés talán az lesz, hogy a rendszer megjósolja, mire lesz szükségünk a jövő héten.
  4. Szupermarket = márka
    A boltok egyre több saját márkájú terméket fejlesztenek – nem ritkán a prémium kategóriában. Tehát nemcsak a konzervek vagy pékáruk futnak saját márka alatt, de kifinomultabb termékek is. Ez különösen igaz a mindennapi fogyasztási cikkekre. Ha azok a láncok, ahol eddig erre nem figyeltek, fel szeretnék venni a versenyt a már elterjedt, saját márkás termékcsaládok kínálatával, akkor nekik maguknak is élménytermékekkel kell előrukkolniuk.
  5. Kevesebb bolt, több élmény
    Az online kereskedelem térnyerése és a vásárlói szokások megváltozása miatt kevesebb fizikai üzletre lehet majd szükség – azok azonban nemcsak boltként, de élménypontként, bemutatóteremként vagy raktárként is szolgálhatnak. Még kérdés, miképp reagálnak a vidéki kisboltok vagy a lassú böngészésre kifejlesztett plázaüzletek. Egy biztos: az élmény és a digitális integráció kulcsszerepet játszik majd az átalakulásban. 
  6. Határokon átívelő projektek
    Aki nem növekszik, arra a süllyesztő vár. A jövőben vélhetőleg nem lesz elég a helyi piacot uralni, a nemzetközi terjeszkedés kulcsfontosságúvá válhat. Csak így lehet majd versenyben maradni a digitális fejlesztések és az árverseny mellett. Ez azonban nemcsak kihívás, de lehetőség is: aki időben lép, hatalmas sikert arathat.
     

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

