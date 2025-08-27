Rendkívüli

Adóemelés, elvándorlás, vesztes családok: ilyen jövőt hozhat a Tisza-csomag

reggeligyerekbarátegészséges

Reggelik a világ körül: gyerekbarát finomságok iskolakezdésre

„Anya, én ezt már unom!” – ha nem szeretnénk ezt a sóhajt hallani a reggeli felé görnyedő gyerektől, érdemes olykor újítani a menün. Az iskolakezdés senkinek sem egyszerű, de ezekkel a finomságokkal talán kicsit könnyebb lesz!

2025. 08. 27. 11:44
Reggeliötletek palacsintától a tojásig
Reggeliötletek palacsintától a tojásig Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár az iskolakezdés nem mindig könnyű, sokat tehetünk azért, hogy legalább a reggel zökkenőmentesen induljon. Hoztunk pár reggeliötletet, gyerekbarát receptet a nagyvilágból. Finomak is, táplálóak is, ráadásul sok macera sincsen velük!

Reggeliötlet: a francia pirítós kiváló gyerekbarát reggeli
Reggeliötlet: a francia pirítós kiváló gyerekbarát reggeli // Fotó: Amallia Eka / Shutterstock

Pirítós újragondolva

A pirítós az egyik legnépszerűbb reggeli fogás, nem véletlenül: gyorsan és egyszerűen megvan, ráadásul elkészítéséhez a maradék száraz kenyér is felhasználható. Nem csoda, hogy a világ szinte minden táján kedvelt reggeli. Ha már unjuk a szokásos vajas-lekváros változatot, bátran variáljunk kicsit! Mediterrán módon például paradicsommal, bazsalikommal és feta sajttal gazdagíthatjuk, így ízletes, szénhidrátban, rostban, fehérjében és vitaminokban bővelkedő, tápláló finomsággal indulhat a napunk. Kísérletezhetünk az olívaolajjal is: az olaszok, spanyolok előszeretettel tesznek – vaj helyett – jó minőségű olajat a kenyérre. 

Ha az édes változat kapósabb, próbáljunk ki egy szingapúri ihletésű reggelit: ott kókuszkrémmel, vajjal és tojással készül a tányérra való. Ha nincs otthon kókuszkrém, kísérletezzünk a francia pirítóssal is. A franciák édesített tojásban megforgatott kenyérszeleteket sütnek ki vajban, erre kerülhet ízlés szerint cukor, tejszínhab, gyümölcs vagy lekvár is.

Tojás előkészítve, gazdagon – ilyen a gyerekbarát quiche

Bár a hamisítatlan párizsi reggeli kávéból és croissantból áll, a franciák másik nagy kedvence a quiche. Ezeket a finom pitéket egy jó alapreceptből kiindulva gyakorlatilag bármivel elkészíthetjük, amit a hűtőben találunk. Tésztáját gyúrhatjuk magunk, de bolti leveles tésztával is tökéletesen működik a recept. Mivel a hűtőben jól eláll, sőt, hidegen jobban szelhető, érdemes előző este elkészíteni. 

Frittata, ha frissen sült tojásra vágynánk

A frittata kedvelt olasz reggeli, amely valahol félúton megrekedt a rántotta és az omlett között. Egyszerű és gyors, mégis mutatós és fenséges. Alapreceptje a végtelenségig variálható. Ízlés szerint zöldségekkel, gombával, sajttal gazdagítható. Íme egy zöldséges változat:

Cachapa, venezuela kedvence

Ha egyszer kipróbáljuk, ez a venezuelai street food garantáltan a mi családunkban is kedvenccé válik. Édes és sós verzióban is tálalható. Ha kizárólag kukoricaliszttel készítjük, jó gluténmentes reggeli lehet az érzékenységgel küzdők vagy a diétázók számára.

Tojásos tortillaszirom: gyors reggeliötlet

Egy muffinformában, szufléformában is süthetünk tojást – akár előkészülve a rohanós reggelekre. Ez a tortillaalapú finomság szintén jól variálható, ráadásul zsírszegény, glutén-vagy tejmentes változatban is fenséges!
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Egy idomított csimpánz gondolatai

Felföldi Zoltán avatarja

A városi íróasztal-szakértők a vidéki problémák beazonosítására is képtelenek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.