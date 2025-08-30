Varázslatos pontszámok

borszín illatpincészet

Kivételesen egy meglehetősen személyes töprengésemet szeretném megosztani az olvasókkal.

Mészáros Gabriella
2025. 08. 30. 12:15
Nyilván sok borkedvelő van az országban, aki az idén 30 éves Borkalauzt ismeri. Netán információszerzésre is használta annak idején a köteteket. A könyvecske kiadásának célja ez volt: megkönnyíteni a borkedvelők életét azzal, hogy az itthon készülő, említésre méltó termelőknek, boroknak egy viszonylag frissített listáját adjuk az olvasó kezébe. A Borkalauz rendszerint pontszámokat/csillagokat adott a kötetbe bekerülő borokra, amivel viszonylag egyszerűen lehetett értékelni a tételeket. A magam részéről nem igazán vagyok híve az efféle értékelésnek. Ennek oka egyszerű. 

A komoly, nagy borok minősége szinte kötelezően megbízhatóbb, mint sok esetben a kóstolás körülményei vagy maga a kóstoló személye.

Ezért is tartom magam ahhoz, hogy egy kóstolás nem kóstolás.

Nem hiszek a versenyekben és az egyszeri, alkalomszerű megmérettetésekben. Ha egy termelőnek nincs rend a fejében, nem készül egy-egy borra, nem próbálja a termő helyet és saját elképzeléseit alázattal a szőlő és a bor szolgálatába állítani, hát nem hiszem, hogy csak úgy elsülhetnek a hordói. Magyarul a folyamatos tevékenységet érdemes kísérni, ültetvényt, pincét, borokat. 

Ha egy termelőnek a borai évről-évre megbízható minőséget képviselnek, sokkal inkább hihető a magas pontszám vagy éppen csillagszám, a folyamatos pozitív értékelés.

 

A borélvezet nem lehet verseny tárgya. Viszont bizonyos tulajdonságokat elvárok és mások is elvárnak a boroktól, amelyeket megiszunk vagy ismeretszerző módon csak megkóstolunk. Jó esetben abból iszunk, amit megkóstoltunk és megfelelőnek tartottunk ahhoz, hogy időnként igyunk is belőle. A legutóbbi 2023-as Borkalauzban nem voltak pontszámok. Döntésem oka meglehetősen egyszerű. A kezdeti, 30 évvel ezelőtti Borkalauzba alig tudtunk száz használható bort összegyűjteni. Ma rengeteg kiváló pincészet van szerte az országban, remek borokkal. Úgy gondoltam, maga a megjelenés jelzi a magas minőséget.

De van egy bökkenő. Az idei kötetet – régi vágyam szerint – digitalizált változatban fogom majd kiadni. Ennek viszont csak úgy van értelme, ha a pincészetek, borok, netán szőlőfajták kereshetők lesznek. Ha például szeretném kigyűjteni a tíz legjobb Kéknyelűt, akkor ez pontszámok nélkül nem fog menni. Magyarul kénytelen leszek mégis újra visszatérni a pontokhoz vagy csillagokhoz, ami nem könnyű feladat. Kétségtelen, hogy sokan borvásárlás előtt kizárólag bizonyos borkritikusok pontszámait nézik meg és ez alapján választanak. Felelősség, nem is kicsi. 

A borértékelésnek a leggyorsabb és legegyszerűbb módja az, ha a borokat pontozzuk és ezzel egyben értékeljük is egy adott rendszerben.

A jó értékeléseket begyűjtő termelők számára ez komoly marketing eszköz, bár idehaza nem igazán használják ezt ki.

A világ különféle tájain a magazinok, szakkönyvek több eltérő rendszert használnak az értékelésre. Általában azokat az értékeléseket tartják a legmegbízhatóbbnak a fogyasztók, amelyek a borok árát is figyelembevéve súlyozott pontszámokkal dolgoznak. Leegyszerűsítve mondhatjuk, hogy egy 500- eurós bornak már csak az ára miatt is kiválónak kellene lennie. Mindannyian tudjuk jól, hogy ez nem feltelenül helytálló. Viszont, ha jó minőséget kapunk jó áron, akkor mindenki boldog.

A 100 pontos skála a leggyakoribb módszer a borok értékelésekor. Számos kulcsfontosságú kritikus azonban 20 pontos skálát használ (leginkább az angol szakemberek, élükön Jancis Robinsonnal) sőt, néhányan 5 pontos (vagy csillagos) értékelésekkel dolgoznak. Tény, hogy az utóbbi harminc évben a leginkább piacalakítónak mondható értékelés Robert Parker és a Wine Advocate kiadványhoz köthető. Ma már kicsit árnyaltabb ez a kép, de kezdetben szinte hetek alatt emelhette hihetetlen magasságokban vagy taszíthatta le egy-egy pincészet kínálatát a Parker által adott pontszám. Sokan megkérdőjelezik a 100 pontos skála értékét (a cikk szerkesztője is), jellemzően azért, mert szinte az összes értékelt bor a 85 és 100 pont közötti szűk sávba esik. A rendszer az amerikai középiskolai értékelési rendszeren alapul, így a skála 50-től kezdődik (nem pedig 0-tól), ami további kritikákhoz vezetett. Ennek ellenére a 100 pontos skálát egyre több kritikus használja évről évre.

 

A borok 20 pontos értékelési skálája először 1959-ben jelent meg. Kizárólag tudományos borértékelés céljából a kaliforniai Davis egyetemén fejlesztették ki. Ezen az eredeti skálán a pontokat a megjelenés, az illat és íz, valamint a technikai tulajdonságok, többek között a sav-cukor-alkohol-(tannin) egyensúly alapján adták.

Az 5 pontos skálák leggyakrabban csillagokat (vagy más szimbólumokat) használnak a pontok helyett. A Decanter Magazine évekig 5 csillagos értékelést használt, de 2012-től ezeket kettős 20 és 100 pontos értékelésre cserélték. Az olasz Gambero Rosso bormagazint itthon is sokan ismerik, ők saját egyedi borospohár szimbólumokat (bicchiere) használnak a borok értékelésére, egytől háromig.

Bármelyik rendszert nézzük is, az értékelést végző személy vagy személyek tapasztalata, értékítélete is megjelenik a pontszámokban. Akárcsak a tévedés lehetősége. Mert ugye ez sem kizárt, bármelyik megoldást válasszuk is.

A magam részéről azt hiszem maradok a 100 pontos rendszerben. Döntésem nem végleges.

Íme egy kis ízelítő – immár pontszámokkal – a készülő Borkalauzból. Nem véletlen, hogy azonos pontszámú borokat válogattam.

 

 

Kolonics Pince – Somló

Nagy-Somlói Furmint 2022 – 92 pont

Közepesen intenzív citromba hajló szín. Élénk de igen barátságos illat nyomokban kamillavirággal, birskörte és szegfűszeg fanyarságával. A Somló jelenléte letagadhatatlan a bor illatában. Szájban sima, szép savakkal, selymes tapintással. Betölti a szájüreget, hosszan érezzük ízében is a kissé füstös-sós-fűszeres jegyeket. Szerethetően komoly bor, szikársága mellett is.

Dominium Pince – Mátra

Pretium 2021 – 92 pont

Tempranillo alapú bor, ami nem túl gyakori idehaza. Bevallom, amikor Orbán Dániel először megjelent nálam egy mátrai tempranillo-val, hát nem voltam nagyon lelkes. Mindaddig, amíg a

bort meg nem kóstoltam. Ennek az élménynek lassan tíz éve, az idők változtak, de úgy tűnik ez a fajta mégiscsak jól érzi magát Gyöngyösön túl is. Mély bíbor szín, gazdag, de nem tolakodó illatok. Tele szilvával, pirosbogyós gyümölcsökkel, a cabernet grafitosságával. Komplex. Kóstolva nagyon szép savakat érzünk, jó egyensúly, finom tanninok, hosszú és tartós, gyümölcsös utóíz.

 

Barta Pince – Tokaj

Öreg-Király dűlő, Mád – Furmint 2023 – 92 pont

Szinre illatra fiatalos, kezdetben kissé zárkózott. Levegővel szépen nyílik, idővel mézeskalács fűszerek, sós-ásványos jegyek és birs jelenik meg benne. Ízében a kitűnő savak dominálnak, komoly szerkezetet hordoznak. Érdekes módon a bornak mégis van egy kedves, játékos karaktere. Finom tapintási érzet, jó hordóhasználat jellemzi. Hosszú, tartós és komplex bor, komoly potenciállal.

Orsoly Pince – Eger

Sangiovese 2019 – 92 pont

„Halvány rubin színű bor, fiatalsága ellenére a fajta meleg árnyalata ott van a pohár szélén. Illata tömény csipkebogyó, szárított paradicsom, görög bazsalikom. Buja, izgalmas és meleg. Finom savak, lendületes indítás, közepes test és hosszan tartó utóíz. Tapintási érzete puha, krémes, tanninja finom és érett. Ízében is a mezei vadvirágok és bogyók jegyei köszönnek vissza.” Ezt három évvel ezelőtt írtam és legnagyobb örömömre, a bor fejlődése gyönyörű ívet ír le. Szinte pontról pontra ugyanezt el lehet mondani erről a borról, hatéves korában is. Kiváló!

