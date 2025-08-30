Varázslatos pontszámok

Nyilván sok borkedvelő van az országban, aki az idén 30 éves Borkalauzt ismeri. Netán információszerzésre is használta annak idején a köteteket. A könyvecske kiadásának célja ez volt: megkönnyíteni a borkedvelők életét azzal, hogy az itthon készülő, említésre méltó termelőknek, boroknak egy viszonylag frissített listáját adjuk az olvasó kezébe. A Borkalauz rendszerint pontszámokat/csillagokat adott a kötetbe bekerülő borokra, amivel viszonylag egyszerűen lehetett értékelni a tételeket. A magam részéről nem igazán vagyok híve az efféle értékelésnek. Ennek oka egyszerű.

A komoly, nagy borok minősége szinte kötelezően megbízhatóbb, mint sok esetben a kóstolás körülményei vagy maga a kóstoló személye.

Ezért is tartom magam ahhoz, hogy egy kóstolás nem kóstolás.

Nem hiszek a versenyekben és az egyszeri, alkalomszerű megmérettetésekben. Ha egy termelőnek nincs rend a fejében, nem készül egy-egy borra, nem próbálja a termő helyet és saját elképzeléseit alázattal a szőlő és a bor szolgálatába állítani, hát nem hiszem, hogy csak úgy elsülhetnek a hordói. Magyarul a folyamatos tevékenységet érdemes kísérni, ültetvényt, pincét, borokat.

Ha egy termelőnek a borai évről-évre megbízható minőséget képviselnek, sokkal inkább hihető a magas pontszám vagy éppen csillagszám, a folyamatos pozitív értékelés.

A borélvezet nem lehet verseny tárgya. Viszont bizonyos tulajdonságokat elvárok és mások is elvárnak a boroktól, amelyeket megiszunk vagy ismeretszerző módon csak megkóstolunk. Jó esetben abból iszunk, amit megkóstoltunk és megfelelőnek tartottunk ahhoz, hogy időnként igyunk is belőle. A legutóbbi 2023-as Borkalauzban nem voltak pontszámok. Döntésem oka meglehetősen egyszerű. A kezdeti, 30 évvel ezelőtti Borkalauzba alig tudtunk száz használható bort összegyűjteni. Ma rengeteg kiváló pincészet van szerte az országban, remek borokkal. Úgy gondoltam, maga a megjelenés jelzi a magas minőséget.

De van egy bökkenő. Az idei kötetet – régi vágyam szerint – digitalizált változatban fogom majd kiadni. Ennek viszont csak úgy van értelme, ha a pincészetek, borok, netán szőlőfajták kereshetők lesznek. Ha például szeretném kigyűjteni a tíz legjobb Kéknyelűt, akkor ez pontszámok nélkül nem fog menni. Magyarul kénytelen leszek mégis újra visszatérni a pontokhoz vagy csillagokhoz, ami nem könnyű feladat. Kétségtelen, hogy sokan borvásárlás előtt kizárólag bizonyos borkritikusok pontszámait nézik meg és ez alapján választanak. Felelősség, nem is kicsi.

A borértékelésnek a leggyorsabb és legegyszerűbb módja az, ha a borokat pontozzuk és ezzel egyben értékeljük is egy adott rendszerben.

A jó értékeléseket begyűjtő termelők számára ez komoly marketing eszköz, bár idehaza nem igazán használják ezt ki.