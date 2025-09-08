Besztercei sörtúra a BEERstricától a Bystrickáig

Ha Zólyom felől közelítünk, a sörtúrát érdemes Erdőbádonyban kezdeni, ahol Lubos Mlinarcik működtet egy kis kézműves főzdét s egy vendégmarasztaló hangulatú, otthonos brew pubot. Meghitt szeparék biztosítanak intimitást, a falra szerelt gitárok jelzik a tulajdonos viszonyát a rock-zenéhez.

A Hlobanban a sör mellett a rock zenét is nagyon szeretik

Rendkívül szívélyes fogadtatásban részesültünk, a kedvünkért nyitottak ki délelőtt 11-kor, amúgy 17.00 a hivatalos nyitás.

A kommunikáció kezdetben nem volt egyszerű, de hamar előkerült a házigazda fia, akivel angolul, valamint az édesanyja, akivel magyarul tudtunk szót váltani.

A jó ivású, hibátlan saját pils mellett, ami kapható palackban is, Urpinert s néhány további sört is kínálnak.

Világhálós nyomozás alapján legfontosabb célpontunk a szlovák Gault&Millau kalauzba is bekerült Beerstrica volt. A beltér zegzugos, van pincéjük és teraszuk is, de mi inkább benti hűvöst választottuk az augusztusi kánikulában. Elviselhető tingli-tangli pop szólt, nem tolakodó hangerővel. Félönkiszolgáló rendszerben működnek, a pultos hölgy nagyon kedves, kommunikatív, mosolygós, jól beszél angolul.

Tizenkét csappal dolgoznak, ezek közül egyen Kofola, egy másikon pedig Pilsner Urquell folyik, a többin kiemelkedő helyi és cseh főzdék sörei.

Kéttucat prémium helyi, cseh és lengyel főzet kapható palackban, illetve dobozban is. Tartanak néhány natúr bort és több, mint húsz töményitalt is, melyek zöme a csúcsszegmensből való. Jó ilyen helyre beülni, látszik, hogy nagyon figyelnek a minőségre, bármilyen műfajról is legyen szó.

A sörök mellé kínálnak burgereket, szendvicseket, taco-kat, quessadilla-kat, wrapeket, nachost, csirkefalatokat, hétköznap délben kedvező árú menüt.

Éltünk a lehetőséggel, kértünk egy paradicsomleves + wrap kombót. A leves sűrű volt, élvezetes, a marhahúsos wrappel is meg voltunk elégedve. Késztermék nachost adtak mellé, igazság szerint nem is számítottunk másra. A pulton sorakozik néhány mexikói chiliszósz, ezeket is megkóstolgattuk, hozták a savtúltengéses, szokásos formájukat. (Gyanítom, hogy azért szerepelnek jól nemzetközi versenyeken a magyar chiliszószok, mert gyártóik nem ecetezik túl őket.)