Kevés magyar használja ezt a fűszert, pedig elképesztő egészségügyi hatásai vannak

A fűszerpolcokon gyakran szerényen meghúzódó kurkuma valójában sokkal több egyszerű színezőanyagnál: igazi kincs, amelynek jelentőségét a keleti konyhákban és gyógyászatban évezredek óta felismerik. Hazánkban még mindig viszonylag kevesen használják, pedig számos jótékony hatása miatt érdemes lenne gyakrabban helyet kapnia a mindennapi étrendben.

A kurkuma szelíd, kissé földes íze jól illik levesekhez, szószokhoz, párolt zöldségekhez vagy rizses ételekhez is/ Fotó: Natthapol Siridech / Shutterstock

A gyömbérfélék családjába tartozó növény – latin nevén Curcuma longa – elsősorban Dél- és Délkelet-Ázsiában honos. A kurkumát a növény gyökerének szárított, őrölt formájában ismerjük, de a friss hajtások, levelek és a szár is felhasználható. Indiában és a környező országokban nem csupán fűszerként, hanem a hagyományos ajurvédikus gyógyászat alapvető eszközeként tisztelik. Ott a kurkumás ital éppúgy hétköznapi, mint nálunk a mentatea: hűsítő és melegítő változatai egyaránt megtalálhatók a mindennapokban.

Egészségvédő tulajdonságai

A kurkuma fő hatóanyagai a kurkuminoidok, közülük is a legismertebb a kurkumin. Ez az anyag erőteljes antioxidáns, amely segíti a sejtek védekezését az oxidatív stressz káros hatásaival szemben. Emellett gyulladáscsökkentő tulajdonsággal is bír, amit több orvosi kutatás is alátámasztott. Kísérletek igazolták, hogy rendszeres fogyasztása hozzájárulhat az idegsejtek élettartamának meghosszabbításához, valamint szerepet játszhat az Alzheimer-kór megelőzésében, mivel gátolja a fehérjék kóros lerakódását az agyban.

A kutatók vizsgálják azt is, vajon összefüggésben állhat-e a kurkumafogyasztás azzal a ténnyel, hogy Indiában – ahol a fűszer szinte minden ételbe belekerül – jóval alacsonyabb az Alzheimer-kór előfordulási aránya, mint a nyugati világban. Emellett több tanulmány szerint a kurkumin csökkentheti a különféle emésztőrendszeri daganatok kialakulásának kockázatát, segíthet a cukorbetegség megelőzésében és kezelésében, sőt a reumás panaszok és a gyulladásos bélbetegségek tüneteinek enyhítésében is hasznos lehet. Nők esetében a menstruáció előtti kellemetlen tünetek – a PMS – mérséklésében szintén biztató eredmények születtek.