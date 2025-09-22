Kevés magyar használja ezt a fűszert, pedig elképesztő egészségügyi hatásai vannak

Rendkívüli

Itthon kevesen ismerik, pedig érdemes lenne. A curry is neki köszönheti jellegzetesen sárga színét, íze és élénksége mellett azonban szinte nincs olyan szervünk, amely ne köszönné meg a fogyasztását. Ez a csodaszer nem más, mint a kurkuma.

2025. 09. 22. 15:43
A kurkuma gyönyörű aranysárga színt kölcsönöz minden fogásnak Fotó: Captain Yuki Forrás: Shutterstock
A fűszerpolcokon gyakran szerényen meghúzódó kurkuma valójában sokkal több egyszerű színezőanyagnál: igazi kincs, amelynek jelentőségét a keleti konyhákban és gyógyászatban évezredek óta felismerik. Hazánkban még mindig viszonylag kevesen használják, pedig számos jótékony hatása miatt érdemes lenne gyakrabban helyet kapnia a mindennapi étrendben.

A kurkuma szelíd, kissé földes íze jól illik levesekhez, szószokhoz, párolt zöldségekhez vagy rizses ételekhez is
A kurkuma szelíd, kissé földes íze jól illik levesekhez, szószokhoz, párolt zöldségekhez vagy rizses ételekhez is/ Fotó: Natthapol Siridech / Shutterstock

A gyömbérfélék családjába tartozó növény – latin nevén Curcuma longa – elsősorban Dél- és Délkelet-Ázsiában honos. A kurkumát a növény gyökerének szárított, őrölt formájában ismerjük, de a friss hajtások, levelek és a szár is felhasználható. Indiában és a környező országokban nem csupán fűszerként, hanem a hagyományos ajurvédikus gyógyászat alapvető eszközeként tisztelik. Ott a kurkumás ital éppúgy hétköznapi, mint nálunk a mentatea: hűsítő és melegítő változatai egyaránt megtalálhatók a mindennapokban.

Egészségvédő tulajdonságai

A kurkuma fő hatóanyagai a kurkuminoidok, közülük is a legismertebb a kurkumin. Ez az anyag erőteljes antioxidáns, amely segíti a sejtek védekezését az oxidatív stressz káros hatásaival szemben. Emellett gyulladáscsökkentő tulajdonsággal is bír, amit több orvosi kutatás is alátámasztott. Kísérletek igazolták, hogy rendszeres fogyasztása hozzájárulhat az idegsejtek élettartamának meghosszabbításához, valamint szerepet játszhat az Alzheimer-kór megelőzésében, mivel gátolja a fehérjék kóros lerakódását az agyban.

A kutatók vizsgálják azt is, vajon összefüggésben állhat-e a kurkumafogyasztás azzal a ténnyel, hogy Indiában – ahol a fűszer szinte minden ételbe belekerül – jóval alacsonyabb az Alzheimer-kór előfordulási aránya, mint a nyugati világban. Emellett több tanulmány szerint a kurkumin csökkentheti a különféle emésztőrendszeri daganatok kialakulásának kockázatát, segíthet a cukorbetegség megelőzésében és kezelésében, sőt a reumás panaszok és a gyulladásos bélbetegségek tüneteinek enyhítésében is hasznos lehet. Nők esetében a menstruáció előtti kellemetlen tünetek – a PMS – mérséklésében szintén biztató eredmények születtek.

Kurkuma a konyhában

Bár Indiában és a Közel-Keleten szinte elképzelhetetlen nélküle egy-egy étel, Magyarországon inkább csak a curry por alkotóelemeként találkozunk vele. Pedig a kurkuma szelíd, kissé földes íze jól illik levesekhez, szószokhoz, párolt zöldségekhez vagy rizses ételekhez is. Nem utolsósorban pedig gyönyörű aranysárga színt kölcsönöz minden fogásnak.

Az utóbbi években egyre népszerűbb lett a „golden latte”, vagyis aranylatte néven ismert kurkumás ital, amely különösen a hűvösebb hónapokban kínál melengető és egészségvédő alternatívát a kávéval vagy teával szemben. A krémes, fűszeres ital nemcsak energiát ad, hanem a náthás tünetek enyhítésében is segíthet.

Az aranylatte, ez a frissítő kurkumás ital igazi őszi csoda. Nemcsak energizál és átmelegít, de a náthás tünetek ellen is véd
Az aranylatte, ez a frissítő kurkumás ital igazi őszi csoda. Nemcsak energizál és átmelegít, de a náthás tünetek ellen is véd/ Fotó: NatalyaBond / Shutterstock

Aranylatte, a kurkumás csoda

Hozzávalók: 

  • 4 dkg méz
  • 2 púpozott teáskanál kurkuma (előtte szitáljuk át)
  • 1 tekerésnyi frissen őrölt bors (a kurkumin hatását erősíti, ha borssal együtt fogyasztjuk)
  • 1 késhegynyi cayenne bors
  • 4 dl meleg, de nem tűzforró tej

Az alapreceptet bátran gazdagíthatjuk további fűszerekkel: fahéjjal, ánizzsal vagy szerecsendióval. Bár hagyományosan tehéntejjel készül, növényi italokkal, illetve kecske- vagy juhtejjel is kitűnően működik.

