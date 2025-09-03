mikroműanyagszervezetműanyag

Így érhetjük el, hogy kevesebb mikroműanyag kerüljön a szervezetünkbe

A mikroműanyagok láthatatlanul szivárognak be mindennapjainkba: ott vannak a vízben, az ételeinkben, a konyhai eszközeinkben, sőt már az emberi szívben is kimutatták őket. Bár teljesen nem tudjuk elkerülni a mikroműanyagokkal való találkozást, néhány tudatos szokással jelentősen csökkenthetjük a kitettségünket.

Munkatársunktól
2025. 09. 03. 18:53
A mikroműanyagok jelenléte a szervezetben kapcsolatba hozhatók többek között a rákkal és a fejlődési rendellenességekkel
A mikroműanyagok jelenléte a szervezetben kapcsolatba hozhatók többek között a rákkal és a fejlődési rendellenességekkel Fotó: photosoria Forrás: Shutterstock
Mikroműanyagnak az apró, 5 mm-nél kisebb műanyagdarabokat nevezzük, amelyek - úgy fest-, ma már mindenhol megtalálhatók. Amellett ugyanis, hogy csupa műanyag tárggyal vesszük körbe magunkat, műanyag eszközökkel főzünk, műanyag edényben tároljuk az ételt, és még a teafilterből is a műanyag ázik ki. Egy 2023-as kutatás során még az emberi szívben is találtak mikroműanyagokat. Teljesen kizárni nem tudjuk, kitettségünket azonban minimalizálhatjuk, ha figyelünk pár dologra.

Mikroműanyag ellen vízszűrő

A vízszűrők használata csökkentheti a mikroműanyagokkal való érintkezés kockázatát, de ne feledjük, nem minden vízszűrő egyforma! Némelyik akár ronthat is a helyzeten, mikroműanyagokkal megspékelve minden pohár vizet. Vásárlás előtt tájékozódjunk a eszköz minőségéről! Emellett, ha hidratálásról van szó, válasszunk inkább üveg vagy porcelánkancsókat. Ha pedig a cserére jelenleg nincs lehetőségünk, figyeljünk rá, hogy műanyag kancsóink ne álljanak a napon és ne kerüljenek a mikróba, mert hő hatására a műanyag ezernyi kis darabot dob le magáról.

Kevesebb műanyag eszköz

Az a kis műanyag spatula, amivel szombat reggelente a teflonedényben sütöd a bundás kenyeret a gyerekeknek valószínűleg váratlan összetevőkkel fűszerezi az ételt, és az nem a szeretet. Egy nemrég közzétett tanulmány szerint a fekete műanyagból készült konyhai eszközök olyan égésgátló anyagokat bocsáthatnak ki, amelyek kapcsolatba hozhatók többek között a rákkal és a fejlődési rendellenességekkel.

Óvatosan az ételrendeléssel!

Egy nemrégiben egyetemisták közreműködésével elvégzett kutatás kimutatta, hogy azoknak, akik naponta többször rendeltek ételt, több mikroműanyagot mutattak ki az emésztőrendszerében. A ludas a hungarocell- és műanyagtárolók tömkelege, amelybe az ételeket csomagolják. Ha tehetjük, igyekezzünk ezeket elkerülni. Használjunk saját fém- vagy üvegtárolót, vagy inkább fogyasszuk el az ételt helyben.

Mossuk meg a húst!

A húsba a feldolgozási folyamat számtalan pontján kerülhetnek mikroműanyagok: a vágódeszka, az eszközök, illetve a csomagolás is általában műanyag. Habár teljesen nem tudjuk megtisztítatni a húst a plasztik betolakodóktól, egy kiadós mosással csökkenthetjük a számukat. Főleg akkor, ha mi magunk is fa vagy üveg vágódeszkán dolgozzuk fel a sütnivalót.

Óvatosan a zöldségekkel!

Azt, hogy mi történik a termőföldön vagy a raktárban, nem tudjuk befolyásolni. Azt azonban igen, ami a vásárlás közben és után történik. Csomagolt termék helyett válasszuk a lédiget, plasztikzacskó helyett pedig vigyünk magunkkal papírzacskót vagy vászonzsákot. Ezzel ráadásul nemcsak a szervezetbe jutó, hanem a környezetben kallódó műanyagok számát is csökkentjük.

