Ehető, sőt finom is: sokat spórolhatunk felhasználásával, legtöbben mégis kidobják

Nagy valószínűség szerint úgy főzünk, ahogy szüleinktől láttuk. Ha édesanyánk vékonyan hámozta a krumplit, a mi kezünk is így csinálja. Ha kidobta a zöldség zöldjét, szemétre, jó esetben komposztra dobjuk azt mi is. Pedig nagyon sok zöldséglevél, szár és héj fogyasztható – ráadásul még finom is!

2025. 09. 02. 13:54
A zöldségek levelét. szárát is érdemes fogyasztani
A zöldségek levelét. szárát is érdemes fogyasztani Fotó: Viktor Sergeevich Forrás: Shutterstock
Az elmúlt évtizedek leszoktattak minket a takarékos, sokoldalú alapanyag-felhasználásról. Pedig sok zöldségeknek a szára, levele is finom! Zöldséglevéllel, zöldségszárral gazdagítható például egy-egy leves, egy ragu vagy tésztaétel. Esetleg pesztó - vagy kevésbé előkelő néven: zöldségkrém - is készíthető azokból. Ezek az alapanyagok színesíthetik étrendünket,  nem mellesleg csökkenthetjük kiadásainkat, ha a beszerzett hozzávaló minden részét felhasználjuk. 

A brokkolinak a zöldséglevéltől a száron át a rózsákig minden része finom
A brokkolinak a zöldséglevéltől a száron át a rózsákig minden része finom // Fotó: MariaZubareva / Shutterstock

Zöldséglevél: rejtett kincs a konyhába

Brokkolilevél – az elfelejtett immunerősítő

A brokkolit sokan csak rózsájáért vásárolják, pedig a levele is igazi vitaminbomba. Már egy-két marék brokkolilevél fedezheti napi A-vitamin-szükségletünk nagy részét, emellett C-vitaminban is igen gazdag, ezért a természetes immunerősítők között tarják számon. A levele mellett főzéskor számolhatunk a szárával is. Megfőzhetjük azt is a levesbe vagy egy tésztaszószba, vékonyra szeletelve főzelékbe főzhetjük, de bármilyen friss salátában megállja a helyét: egyszerűen reszeljük a többi alapanyaghoz.

Cékla meg a zöldje

Őseink nem véletlenül tartották nagy becsben a céklát. Gumója ma is kedvelt alapanyag téli sütések, főzések során, de a zöldjéről sokan megfeledkeznek. Érdemes azonban azt is felhasználni, salátába, levesbe, raguba vagy pesztóba tenni. Íze egy kicsit a spenótra emlékeztet, felhasználási módjának pedig csak kreatív fantáziánk szab határt.

Karalábélevél – egyszerűen finom

Sokan a karalábénak csak a gumóját főzik levesbe, esetleg főzeléket készítenek belőle. Pedig a levele is ízletes kincs: a spenót és a kelkáposzta keverékére emlékeztet. Levesekben, salátában, pörköltben nagyágyú, illetve bármilyen töltike burkoló leveleként jól működik. Önálló fogásként szintúgy megállja a helyét: remek főzelék vagy zöldségkrém készíthető belőle. A karalábélevél ugyanannyira feldobja a karamelles fogások ízét, amennyire illik a sósabb, fokhagymás ételek mellé. Blansírozás után, akár a szőlőlevél, fagyasztható is, így a legfrissebb, legzsengébb levelek eltárolhatóak. 

Reteklevél – a piac titkos kincse

A piacon, boltokban sokszor letörik a leveleket a retekről. Ennek oka az, hogy az sokkal gyorsabban romlik, mint maga a gumó, és csökkenti a vásárlási kedvünket, ha a szép retkeken fonnyadó, sárguló, romlásnak indult leveleket látunk. Ugyanakkor ha valahol friss reteklevélhez jutunk, feltétlenül kóstoljuk meg: enyhén csípős, rukkolára emlékeztető aromája remekül működik szendvicsekben és turmixokba, levesbe, pesztóba, ragukba is jól illik!

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

