Zólyomi sörtúra, zárórész: a Jack’s pub, a Secret bar, a Hausbeer s a Gurman söröző

Zólyom egyik ikonikus műemléképületében működik a Jack’s pub, mely megjelenésre egy autentikus, hangulatos, vendégmarasztaló rock-kocsma. A falakat berámozott, jól elkapott képek díszítik a műfaj nagyjairól: korai Deep Purple, a „nagy felállás” (Gillan – Lord – Paice – Blackmoore – Glover), AC/DC, Metallica, Kiss, Freddie Mercury, igen miért ne, a legendás Beatles, melynek ugyan nincs sok köze a rock műfajhoz, de az új zene össztársadalmi áttöréséhez annál több. Egy valami hiányzik, maga a rock, ugyanis a dekoráció dacára tingli-tangli pop szólt, míg ott ültünk. Persze lehetett volna rosszabb is a háttérzene, de ha mondjuk egy Youtube-os random klasszikus rockválogatást tettek volna be Child in Timetól a Stargazeren keresztül a Salisuryig, annak jobban örvendtünk volna.

Egyébként így is jól éreztük magunkat. Ittunk egy 10-es Ostravart a névadó városban 1897-ben alapított jónevű főzdétől, meglehetősen karakternélkülinek találtuk, de hát, ha ez volt csapon s nem a 12-es, akkor ezzel kellett megelégednünk. Szívem szerint a Mustangot kóstoltam volna tőlük, amihez még nem volt szerencsém, de jókat lehet róla olvasni. Egyik társam itt pihentette a máját, a másik a Guinness-re szavazott, aminek a megjelenését sokkal jobban tudom értékelni, mint az ízvilágát. E két sörön kívül Pilsner Urquellt és Hoegardent tartanak csapon, két alkoholmentes tételt, Pilsner Urquellt és Coronat palackban, szóval helyi viszonylatban a sörkínálat nem igazán erős.

Van viszont hétféle felvidéki és olasz boruk kimérve, további tizenegy palackban, ezek közül öt habzó, egy prosecco, két burgundi crémant s két champagne, egy Mumm s a 2012-es Dom Pérignon, utóbbi a nem meglepő 390 euros áron. Erősségük a töményfront, a ginekben, rumokban és whiskykben egész jók, kóstoló-sorokat is ajánlanak.

Hadd említsem meg a Secret bart is, mely ugyan nem söröző, de kiváló, friss Pilsner Urquellt csapolnak, s hoznak mellé ajándékba némi sörkorcsolyát. Ez a Kárpát-medencében viszonylag ritka gyakorlat, míg Görögországban szinte általános, hogy a sör mellé a ház ajándékaként ropogtatnivalót is tesznek az asztalra, van, ahol chipset, többnyire készen kapható egyveleget, benne földimogyoróval, kukoricával, esetenként szárított borsószemekkel s némi kekszszerűséggel.