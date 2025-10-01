Valóban enyhíti a menopauza tüneteit a datolya?

A menopauza idején a női test új egyensúlyt keres. Az ösztrogén és a progeszteron szintje ingadozik, csökken, majd egy jóval alacsonyabb hormonszintre áll át. A változás nemcsak a reproduktív rendszerre hat, hanem szinte mindenre: a szívre, a csontokra, a bőrre, az agyra, a nyálkahártyákra. A szervezet a folyamat elején hőhullámokkal, éjszakai izzadással, hangulatingadozásokkal reagál. Ehhez alvászavar, száraz bőr, akár koncentrációs nehézségek társulhatnak. Ilyenkor sokan keresnek természetes támogatást, olyan ételeket, amelyek enyhítik a tüneteket és segítik a szervezet alkalmazkodását. A datolya egy ezek közül.

A datolya bővelkedik rostokban, ásványi anyagokban, polifenolokban és antioxidánsokban/ Fotó: Liudmyla Chuhunova / Shutterstock

Hormon vagy sem?

A datolyában nincs „valódi ösztrogén”, de tartalmaz fitösztrogéneket: növényi eredetű, ösztrogénszerű vegyületeket, főként a héjban és a mag körül. Ezek hatása ugyan enyhe, de azért érezhető jelentőséggel bír. A szervezetre finoman hatva kiegyenlítő, szabályozó szerepet töltenek be.

Emellett a datolya bővelkedik rostokban, ásványi anyagokban, polifenolokban és antioxidánsokban is. Ezek a keringés, a máj és az emésztés működését segítik. Márpedig ezek az alrendszerek kulcsszerepet játszanak a hormonháztartás egyensúlyának fenntartásában. Ha a méregtelenítés, a vérkeringés és az emésztés rendben van, a szervezet könnyebben alkalmazkodik a hormonális ingadozásokhoz.

Hőhullámok, izzadás, hangulat

A menopauza egyik leggyakoribb tünete a hőhullám. Hirtelen tör ránk, sokszor perzselő érzéssel, kipirosodással, verejtékezéssel érkezik. Éjszaka gyakran izzadással ébreszt, az addig nyugodt alvási szokásainkat teljesen felborítja. A jelenség hátterében az ösztrogénszint ingadozása és az agy hőszabályozó központjának érzékenysége áll.

A datolya nem csodaszer, de a benne lévő fitösztrogének és tápanyagok enyhíthetik ezeknek a tüneteknek az erősségét, főként akkor, ha a mindennapi étrend részeként, rendszeresen fogyasztjuk.

Datolya: hogyan érdemes fogyasztani?

Napi 2–3 szem datolya azonban bőven elegendő. Mag nélkül, apróra vágva zabkásába, salátába keverve vagy önmagában is fogyasztható. Magas természetes cukortartalma miatt nem érdemes túlzásba vinni, inkább kisebb mennyiségben, de rendszeresen ajánlott a fogyasztása.