Svájc – egy kicsit más szemszögből

A globális felmelegedés miatt egyre többen kényszerülnek a magasabb síterepek felé fordulni, ha egyáltalán havat akarnak látni a téli hónapokban. Ezért egyre többen vándorolnak az Alpok magasabb csúcsai köré, és persze bort is isznak. A svájci borok komoly fejlődésen mentek keresztül az elmúlt 20-25 évben. A svájci bortermelés ma már nem vékonyka, savhangsúlyos chasselas-ról és pirosas-rózsaszín pinot noir-okról szól Első élményeim pont ezek voltak. Ma már jóval több annál.

A szerző felvétele

A borokról

Annak ellenére, hogy az ország teljes termőterülete nem sokkal haladja meg a 15 000 hektárt, éves bortermelése mégis megközelíti az egymillió hektolitert. A legszebb látványt és a legjobb borokat is a két délen elhelyezkedő bortermő vidék, Valais és a Genfi-tó partját is magába foglaló Vaud jelenti.

A legkedveltebb szőlőfajta itt is, ott is a chasselas. A Németország felé eső területeken Gutedel néven ismert, Valais-ban a neve Fendant, Genf környékén inkább a termőhelyére utaló elnevezést használják jelölésére. Általában könnyed, nem túl alacsony alkoholtartalmú, savas fehérborok élnek emlékezetünkben, nemritkán valamennyi maradékcukor is van bennük. A fajta – amit mi leginkább csak mint étkezési szőlőt ismerünk – itt sokkal markánsabb savakkal és magasabb beltartalommal érik be, mint nálunk. Határozott virágos-gyümölcsös illata kedvessé teszi, kifejezetten jól iható bor.

A teljes svájci termőterület közel felén csak ezzel a fajtával találkozunk. Annak ellenére igaz ez, hogy a pinot noir termőterülete jócskán megnőtt az utóbbi években. A legszebb változatokat évről évre a szép gyíkocskát formáló, hősies termelői munkát feltételező Aigle környéki kőfalak között érlelt változatok adják.

Kevéssé keresett talán a Müller-Thurgau (rizlingszilváni), a rizling és a relatíve kis mennyiségben termesztett tramini. Ezek mondhatók hagyományos fajtáknak, legalábbis ami a fehér szőlőket illeti. A kékszőlők között a pinot noir és a Gamay nevezhetők „őshonosnak” errefelé, mely szőlők borával gyakorta rozé vagy a német határ felé közelítve siller formájában találkozhatunk.