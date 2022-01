Marco Rossi emberei, akiknek vízválasztó év lehet 2022

Nem túlzás kijelenteni, hogy 2021-ben Schäfer András berobbant a magyar futball élvonalába, őt választották meg az év labdarúgójának, és a Magyar Aranylabdát is kiérdemelte. A 22 éves középpályás tavaly ilyenkor mindezt csak a legszebb álmaiban remélhette, hiszen a nyári Eb-ig inkább csak kerettag volt Marco Rossi válogatottjában, mintsem alapember.

Aztán Szoboszlai Dominik és Kalmár Zsolt sérülése után az év legfontosabb eseményén, az Eb-n kapott nagy esélyt az élettől Schäfer, aki élt is vele: a csoportjából kis híján továbbjutó magyar válogatott egyik legjobbja volt, a németek elleni önfeláldozó gólja pedig az év egyik legszebb futballpillanata volt.

Csalódást keltett, hogy Schäfer a sikeres Eb ellenére nem tudott erősebb bajnokságba szerződni a szlovák élvonalban szereplő Dunaszerdahelytől.

Az viszont egyértelmű, hogy 2022-ben előbb (akár már most télen) vagy utóbb (legkésőbb a nyáron) előrébb kellene lépnie a klubkarrierjében. A szerződése 2024-ig szól a DAC-cal, a piaci értéke 1,6 millió euró, tehát a csallóközi klub is jól járhatna az eladásával.

Szalai Attila is újabb lépcsőfokot mászhat meg a pályafutásában 2022-ben. Még csak egy éve szerződött a Fenerbahcéba, de a török sztárcsapatban és a magyar válogatottban nyújtott teljesítményére európai sztárklubok figyeltek fel. Chelsea, Atlético Madrid, Napoli – a legerősebb topligákból figyelik a 23 éves védőt, akiért a török együttes húszmillió euró körüli összeget követel.

Szalai Attiláért sokat kér a Fenerbahce Fotó: EPA/Erdem Sahin

Megteheti az isztambuli klub, hogy nagy árat mond, hiszen Szalai 2025-ig kötelezte el magát hozzájuk. De ha ilyen intenzív az érdeklődés iránta, abból előbb-utóbb üzlet születhet, a hírverésből kiindulva jó eséllyel már idén.

A válogatott Eb-keretében még nem kapott helyet Sallói Dániel, aki azonban olyan jól futballozott tavaly az Egyesült Államokban, hogy Marco Rossi az ősszel már számított rá. A 25 éves szélső 16 góllal és nyolc gólpasszal segítette az MLS negyeddöntőjéig jutó Sporting Kansas Cityt, a bajnokság legjobbjai közé tartozott.

Nemcsak a teljesítménye és az életkora miatt vetődhet fel egy európai szerződés lehetősége, hanem azért is, mert Sallóit már csak egy évig köti szerződés az amerikai klubhoz.

Ugyan az édesapja, a Fehérvár sportigazgatójaként dolgozó Sallói István szívesen hazahozná őt, Sallói Dánielnek egy erősebb európia liga jelentene előrelépést, és ő elsősorban ebben gondolkodik.

Sallói Dánielt nehéz volt tavaly megállítani amerikai klubjában Fotó: Jamie Squire

A válogatott állandó kerettagjai közül még Bolla Bendegúz az, akinek jelen állás szerint előrelépést hozhat 2022. A Premier League-ben szereplő Wolverhampton tavaly nyáron jelentette be, hogy szerződtette Fehérvárról a 22 éves védőt, akit egyből kölcsönadott az idény végéig a svájci Grasshoppersnek.

Bolla a novemberi sérüléséig stabil kezdő volt ideiglenes klubjában, két gólt is szerzett a svájci élvonalban, bízhatunk benne, hogy a tavasszal is jó teljesítményt nyújt majd. Ebben az esetben pedig a nyáron esélye lehet arra, hogy a Wolverhampton számoljon vele immáron a Premier League-ben. Fontos, vízválasztó év lehet 2022 Bolla karrierjében is.

Borítókép: Schäfer András és Marco Rossi az Európa-bajnokságon 2021-ben (Fotó: MTI/Kovács Tamás)