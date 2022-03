Tóth Frank egy életre megtanulta, amit egy donnának szabad, azt egy férfinak nem

– Nem nehéz bemenni a hideg vízbe?

– De, ez a legnehezebb része. Az a tíz centi, ami elválaszt a medencétől. Utólag viszont mindig úgy érzem, hogy megérte bemenni.

– Tapasztalata szerint miben változott a vízilabda a kilencvenes évek óta?

– Egyszerűsödött a játék. Szerintem a pólósok fizikailag sokkal erősebbek, de ez behatárolja a játéklehetőségeiket.

Én a technikai tudást hiányolom a játékosok többségéből – ez abból is fakad, hogy nincsen Császár uszoda, falazások, dopplerek. Ma már csak az erő számít, lőnek egy nagyot és kész, egy csavar láttán pedig mindenki ámuldozik, hogy milyen szép. Miközben ez régebben nem csak a válogatott játékosok sajátja volt. Annyi jó magyar pólós volt, hogy aki nálunk a B válogatott tagja volt, az máshol az A csapatba is beférhetett volna.

– Tehát az önök idejében nem volt annyira fontos eleme volt a felkészülésnek a konditerem, mint amennyire ma?

– Gyerekkorban nem jártunk konditerembe, de a 90-es évektől, a válogatottban már elengedhetetlen része volt a mi felkészülésünknek is.

– A vízilabdázók körében gyakori, hogy doktorok is, ez önnel sincs másképp. Megfért egymás mellett a sport és a tanulás?

– Reggel egyetem, délben edzés, megint egyetem, kis pihenés, aztán este edzés, majd tanulás. Nem volt egyszerű, sok mindent sutba kellett dobni. Elejtették, hogy nem kötelező egyetemre járni, és azt is, hogy sportolni sem az, de olyan közegben voltam, ahol láttam, másoknak ment a kettő egyszerre, úgyhogy mondtam magamnak, én sem vagyok butább, mint ők. Szerencsére az edzőim támogattak a tanulmányaimban. Ők is doktorok voltak, tudták, min mentem keresztül.

– Milyen indíttatásból választotta a gyógyszerészetet?

– A gyógyítás mindig is érdekelt. Amikor gyerekként megkérdeztek, a fehér vagy a kék köpenyt választanám, a fehér mellett döntöttem – segíteni akartam másokon.

Fogorvos szerettem volna lenni, de belegondoltam, hogy a vízilabdázóknak olykor eltörik az ujja, a keze, és egy fogorvos egy ujjtörés után talán már nem tudja úgy fogni a fúrót, mint korábban.

Erről lemondtam, helyette a gyógyszerészetet választottam, ahol nagyobb a sport utáni munkalehetőség is.

– Hogy tudja egyensúlyozni a családot, a vízilabdát és a munkáját?

– Nehezen. Több időre lenne szükségem, mint huszonnégy óra. Alvásra nem sok idő jut, így néha az autóban bóbiskolok el, míg várakozom. Délutánonként papataxi üzemmódba kapcsolok, a gyerekek is igénylik, hogy legalább ennyi időt velük legyek.

– Nemcsak saját lányaira jut ideje, hanem nehéz sorsú gyermekeket is támogat, amiért díjat is kapott a közelmúltban. Mesélne erről?

– Programszervezésben segédkezem több éve a Szülők Házában. Nevelőotthonokban nevelkedő gyerekeknek tartunk foglalkozásokat, vízilabdát, esetleg más sportágat tanítunk. A célunk, hogy pozitív élményekkel gazdagodjanak, legalább egy időre elfelejthessék a gondjaikat. Ha mást nem is tudunk, legalább szeretetet szeretnénk átadni. Nem kerül semmibe, ha belülről jön, és ezt a gyerekek is érzik. És nekünk is jó érzés, amikor viszonozzák a szeretetet.

Borítókép: Tóth Frank (Fotó: Mirkó István)