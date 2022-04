Csodálatos búcsú, a zöld-fehérek legendája ünnepelhetett

A szombati – bár vasárnap hajnalban véget ért – döntőben Borja Iglesias góljával a Betis szerzett vezetést, majd Hugo Duro egyenlített. Mindkét csapatnak volt lehetősége, hogy megszerezze második gólját, de végül a döntés a tizenegyesekre maradt.

A szétlövésben csak a Valencia tizenkilenc éves játékosa, Yunus Musah hibázott, így a Betis 1977 és 2005 után harmadszor is megnyerte a Király-kupát.

Utóbbi csapatnak tagja volt a klub legendája, Joaquín is. A köztes tizenhét évben a szélső az idei ellenfél, a Valencia színeiben is megnyerte a kupát, majd megjárta Olaszországot is, a Betis pedig a spanyol másodosztályt, kétszer is.