Őrült hangulat várja a Fradit ott, ahol nem szeretik

Célegyenesben a Fehérvár A szerdán hosszabbításban 5-4-re megnyert meccs után a Fehérvár összesítésben 3-1-re vezet a Villach ellen az osztrák bajnokságban, így a mai mérkőzésen kivívhatja a döntőbe jutást. A magyar együttes az elődöntőbe is most először került be amióta az osztrák ligában szerepel. A Fehérvár a folytatástól függetlenü azt már kiharcolta, hogy a következő idényben benevezhet a Bajnokok Ligájába, de 3-1-ről már illene elérni a döntőt, ahol a Red Bull Salzburg vár a Volánra. A magyar klubok közül legutóbb a Dunaferr indult a legrangosabb nemzetközi kupában, az akkori BEK-ben még 1996/97-ben.