Kétszer is összecsap a tokiói olimpia arany- és ezüstérmese

Felelevenítve a korosztályos éveket, Varga Ádám maratoni versenyzéssel kezdte az idényt. Noha a Világjátékokra végül nem jutott ki, a győri országos bajnokság megnyerése így is nagy fegyvertény. A jól sikerült alapozását igazolja az is, hogy Szegeden három számban, ezer egyes mellett ötszázon egyesben, valamint párosban Béke Kornéllal – akivel Tokióban K–2 1000-en nem jutott döntőbe – is rajthoz áll. Az előzetes várakozások szerint szólóban Kopasz Bálinttal vívhat nagy csatát. Az olimpiai bajnok klasszis idén még nem versenyzett, s a válogatón csak egyesben indul.

A világbajnoki szereplés kivívása nehezebb, mint az olimpiai, hiszen minden számban nemzetenként csak egy induló lehet, idén tehát Kopasz Bálint és Varga Ádám nem örülhet úgy együtt, mint tavaly Tokióban.