Onovo pazar gólja sem volt elég az Újpestnek a Gyirmót legyőzéséhez

A jelek szerint a válasz az, hogy nagyon is. Bár az Újpest kezdett aktívabban, a vendégek nem tűntek megszeppentnek vagy hitehagyottnak, annyira nem, hogy ők szereztek vezetést. A 14. percben Szegi jobbról dobta be a labdát egészen az ötösig, Boumal középre fejelte ki, Nagy Patrik pedig kapásból, 15 méterről a bal alsó sarokba lőtte – 0-1.

A hazai szurkolók ezt biztosan nem várták, és kedvenceik nagyon határozottan magukhoz ragadták az irányítást. Lényegében szinte állandóan a gyirmóti térfélen járt a labda, láthattunk több ígéretes helyzetet is, ám a vendégek védelme és a kapusa állta a sarat. Egészen a félidő hosszabbításáig, amikor Diaby a saját térfelének a közepéről indult meg a bal oldalon, ellökni sem tudták, a beadása egy védő lábáról a középen érkező Mitrovics elé került, aki egyből lőtt 14 méterről, és a labda a földről felperdülve a jobb felső sarokba vágódott – 1-1.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Az Újpest kapusa, Banai Dávid megsérült, a második félidőre ki sem jött, Filip Pajovics állt be a helyére. A kép viszont nem változott, továbbra is a házigazdák uralták a mérkőzést, de egy-egy gyirmóti kontra is magában rejtette a veszélyt. A 60. percben Rusák pár másodpercen belül kétszer is bravúrral védte Beridze lövéseit, igen látványos jelenetsor volt. Egyre nagyobb lett a nyomás a vendégeken, és a 64. percben, amikor Katona elemelte volna előle a labdát, Csörgő kézzel beleütött a tizenhatoson belül. A tizenegyest Zivzivadze végezte el, alálöbbölt a labdának, azaz Panenka-módra hajtotta végre a büntetőt, de elméretezte, és a labda a léc fölött hagyta el a játékteret.

Ennek ellenére összejött az újabb gól az Újpestnek, ráadásul nem is akármilyen! Egy balról érkező beadást Croizet az ötös túlsó sarkától visszafejelt középre, ott pedig Onovo háttal a kapunak, estében a léc alá ollózta a labdát – 2-1. Ám ezzel még nem volt vége: a 90. percben egy gyirmóti ellentámadás végén Varga lekészítette a labdát Ventura elé, aki 17 méterről bombázott a a kapu jobb oldalába – 2-2.

Ennek az eredménynek alighanem csak Fehérvárott örülnek, ugyanis csupán a Mol Fehérvár nyert a negyedik helyért harcoló csapatok közül, így lépéselőnyre tett szert, a Gyirmóton pedig ez az egy pont nem sokat segít, de a csapat bebizonyította, hogy van tartása.

NB I, 30. forduló

Péntek

Paks–Ferencváros 1-2 (1-1), Paks, 4500 néző, jv.: Berke. Gólszerző: Lenzsér (7.), illetve Besic (20.), Auzqui (92.)

Szombat

Puskás Akadémia–Mezőkövesd 3-1 ((2-1), Felcsút, Pancho Aréna, 700 néző, jv.: Erdős. Gólszerző: Urblík (31.), Zahedi (44., 49.), illetve Drazsics (28.)

Bp. Honvéd–Kisvárda 1-1 (1-0), Bozsik Aréna, 3360 néző, jv.: Pintér. Gólszerző: Lukics (7.), illetve Bumba (85.)

Debrecen–Mol Fehérvár (0-2), Nagyerdei Stadion, 3604 néző, jv.: Vad II. Gólszerző: Nikolics (9.), Kodro (33.), Nego (80.)

Vasárnap

Zalaegerszeg–MTK 2-3 (0-1), Zalaegerszeg, 1992 néző, jv.: Karakó. Gólszerző: Spoljaric (59.), Zsóry (86.), illetve Futács (14., 54.), Grozav (91.)

Újpest–Gyirmót 2-1 (1-1), Szusza Ferenc Stadion, 3441 néző, jv.: Bogár. Gólszerző: Mitrovics (45+1.), Onovo (84.), illetve Nagy P. (14.)

Borítókép: Sok ilyen jelenet játszódott le a gyirmóti kapu előtt (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)