Döntőbe jutott a magyar női 4×200-as gyorsváltó a vizes vb-n

Férfi 200 háton két magyar indult, közülük elsősorban Telegdy Ádámtól várható el a kiemelkedő eredmény, hiszen tavaly a tokiói olimpián az ötödik helyével megérkezett a világelitbe. Az előfutamban Telegdy könnyed versenyzéssel, 1:57.82 perces idővel csapott célba, és a hetedik helyen biztosan jutott tovább az esti elődöntőbe.

A futam után Telegdy elmondta, nagyon jó formában érzi magát, sikerült kontrollálnia a mezőnyt, az elődöntőben pedig már szeretné megjavítani a Tokióban elért egyéni csúcsát (1:56.15).

A 200 hát másik magyarja, a vb-újonc Kovács Benedek Bendegúz is továbbjutott, ő Telegdy mögött a nyolcadik időt úszta, és elmondása szerint még van tartaléka az elődöntőre is. Igazi meglepetés lenne, ha két magyar is bejutna a fináléba este.

Telegdy Ádám könnyed úszással kezdett a fő számában Fotó: Kovács Tamás

Egyéniben utolsóként Békési Eszter indult szerda délelőtt 200 mellen, és a 20 éves úszó 2:27,95 perces idejével utolsóként, azaz a 16. helyen csúszott be az esti középdöntőbe.

Sós Csaba szövetségi kapitány nagyon bízik a női 4×200-as gyorsváltóban, amely tavaly a tokiói olimpián nyolcadik lett, ráadásul bekerült a csapatba a junior Európa-bajnok Pádár Nikolett, akivel a kapitány szerint tovább erősödött a négyes.