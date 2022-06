Miláknak sem kegyelmeznek a doppingellenőrök

– A minták ellenőrzése a WADA akkreditációval rendelkező osztrák laboratóriumban folyamatosan zajlik.

Az eredményeket csak a világbajnokság után hozzák nyilvánosságra, így Milák Kristófét is, akit az elmúlt hetekben négyszer is felkerestek az ellenőrök, legutóbb pályafutása nagy napjának estéjén, a 200 méter pillangón aratott győzelme után. A magyar sport büszkeségéről elmondhatom, hogy szabálykövető és fegyelmezett ember, aki a doppingszabályok betartásával is példaképnek számíthat az úszók körében.

Arra a kérdésre, hogy az úszás az úgynevezett doppingérzékeny sportágak közé sorolható-e, dr Tiszeker Ágnes rövid és diplomatikus választ adott.

– Igazságos és elfogadható választ más idei vizes sportversenyek mellett főképpen a budapesti világbajnokság, a FINA idei csúcseseménye adhat, amelyen közel 190 nemzet sportolói indulnak. Az mindenesetre jó jel, hogy eddigi tapasztalataink szerint a holléti nyilatkozatok kitöltésének elmulasztása vagy pontatlan adatok feltöltése miatt eddig egyetlen sportoló sem kapott „sárga lapos” figyelmeztetést, de ahogy mondani szokás, nyugtával dicsérjük a napot – hangsúlyozta az SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozó magyar szakember.

Borítókép: Milák Kristóf jól viseli a megpróbáltatásokat