Hosszú Katinka nagyon hálás Milák Kristófnak

– A hangulat nagyszerű volt, az úszásom persze nem volt az – ismerte el a háromszoros olimpiai bajnok. – Már délelőtt is tudtam, hogy ebben nincsen sokkal több.

– Amikor nem megy jól az úszás, az természetesen nem tetszik – tette hozzá Hosszú. – Fejben tudok úgy úszni, mint régen, de a testem nincs abban a formában. Tokió után sokat kihagytam, és nem volt időm arra, hogy visszaérjek arra a szintre, nem vagyok százszázalékos.

Ugye az eredeti tervek szerint nem is itt lett volna a vb, csak február elején dőlt el, hogy Budapest rendezi. Ha ezt előbb tudtam volna, biztos nem tartok olyan hosszú pihenőt tavaly az olimpia után, de mindenképpen szerettem volna itt lenni a hazai vb-n.

Hosszú Katinka. Fotó: Kovács Tamás

Hosszú Katinka legközelebb 400 vegyesen, a medencés úszóversenyek szombati zárónapján áll rajtkőre egyéniben.

– Most van három napom, hogy regenerálódjak és felkészüljek a négyszáz vegyesre – állapította meg a 33 éves klasszis. – Most nincs minden percem kicentizve, mint régen, amikor ezerrel pörögtem, és még arra sem volt időm, hogy megálljak itt a vegyes zónában interjút adni. Most több időm van beszélgetni is, ilyen szempontból a versenyzést is jobban élvezem. Azelőtt egy nagy rohanás volt minden világverseny, amelynek a végén a négyszáz vegyes döntőjére már hullaként érkeztem. Most kicsit más minden.

S mi várható Hosszú Katinkától a szám ötszörös világbajnokaként 400 vegyesen, amelyen Sós Csaba szövetségi kapitány az éremszerzésében is bízott a lapunknak a vb előtt adott interjúban?

– Fogalmam sincs – válaszolta, majd mielőtt mélyebben feszegethettük volna a kérdést, elsietett, mint a régi szép időkben.

Vagyis csak majdnem úgy.

Borítókép: Hosszú Katinka a vizes vb-n a Duna Arénában (Fotó: MTI/Kovács Tamás)