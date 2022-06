Magyar kiváltság: nekünk a negyeddöntővel indul a vb

Ugyanez lebeg a férfiak szeme előtt, miként azt Varga Dánes a Vlv.hu szaklapnak ki is mondta.

– Mi alapvetően mindig győzelemre játsszuk a meccseinket ebben a szakaszban is, ezért általában meg is nyerjük a csoportunkat. Ha ezért jár szabadnap, akkor az a mi utunk. Jöttünk már ki ebből így is, úgy is, nem foglalnék állást, hogy a pihenés vagy a folyamatos játék a jobb.

Nem is nagyon foglalkoztat, hogy miként végzünk a csoportban, mert a negyeddöntővel indul a világbajnokság

– fogalmazott a 35 éves csapatkapitány.

Varga Dénes abból sem csinált titkot, hogy a mieink a nyolc között várhatóan Olaszországgal vagy Spanyolországgal találkoznak, attól függően, melyik együttes végez a második helyen a C csoportban. Ennyire azonban még ne szaladjunk előre. Mai ellenfelünket, Montenegrót a legutóbbi négy alkalommal legyőztük, háromszor simán, egyszer – a 2020-as hazai rendezésű Európa-bajnokságon – nehezebben, 10-8-ra. A legfájóbb emlék persze a riói olimpia büntetőpárbajban elbukott negyeddöntője.

– Tud nyomás lenni, hogy itthon játszunk világversenyt, de az segít, hogy könnyebb mérkőzésekkel kezdünk, várhatóan nem lesz kudarcélményünk a torna első szakaszában, persze nem akarom elkiabálni a Montenegró-meccset – mondta a mai ellenfélről Varga Dénes.

A csapatkapitány is kiemelte, hogy az olimpia után a legtöbb csapat megújult. Ez igaz a mieinkre is, hiszen Nagy Viktor visszavonult, Hosnyánszky Norbert lemondta a válogatottságot, a tokiói keretből kimaradt továbbá Erdélyi Balázs és Pásztor Mátyás, így három játékosunk – Lévai Márton, Burián Gergely és Nagy Ádám – először szerepel világbajnokságon.

A többi csapatnál ennél is lényegesebb változások történtek, mai ellenfelünk névsorában például hiába keressük a közelmúlt két kiemelkedő klasszisát, az ob I-ben tíz évet lehúzott Drasko Brguljant, valamint Aleksandar Ivovicot.

– Amikor éles szituáció áll elő egy szoros meccsen, akkor érdemes mindig azokra a játékosokra koncentrálni, akiknek ismerős az arcuk, a nevük, és tudjuk, hogy képesek eredményesek lenni döntő pillanatban is. A nagy riválisoknál az ilyen játékosok száma megfogyatkozott. Vagy nagyon felkötik a gatyát a távozók helyére érkező fiatalok, vagy a válogatottjuk nem tud ugyanolyan erőt képviselni, mint korábban – jegyezte meg Varga Dénes.

A férfiválogatott vb-kerete Kapusok: Lévai Márton (OSC), Vogel Soma (FTC)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Szolnok), Burián Gergely (OSC), Hárai Balázs (OSC), Jansik Szilárd (FTC), Manhercz Krisztián (OSC), Mezei Tamás (Vasas), Nagy Ádám (Szolnok), Pohl Zoltán (FTC), Varga Dénes (FTC), Vámos Márton (FTC), Zalánki Gergő (Pro Recco)

Tartalékok: Fekete Gergő (FTC), Vigvári Vendel (FTC)

Borítókép: Varga Dénes tudja, merre vezet az út (Fotó: MTI/Kovács Tamás)