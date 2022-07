A koreaiaknak törlesztettünk, de a japánokkal nem bírtunk a vívó-vb-n

Férfipárbajtőr-csapatunk a 2016-os riói olimpián bronzérmes volt, így hideg zuhanyként hatott, hogy a tokiói ötkarikás játékokra nem tudta megszerezni a kvótát. Ám megfiatalítva viharos gyorsasággal kezdte meg a felzárkózást a legjobbakhoz. A mieink a világkupa-szezonban áprilisban Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összeállításban megnyerték a párizsi világkupát, majd Heidenheimben a negyedik helyen végeztek, Tbilisziben pedig bronzérmesek lettek. Egyéniben is szállították az érmeket, az olimpiai ezüstérmes, s a 2019-es budapesti vb-n második Siklósi, valamint Koch és Nagy is szerzett érmet világkupán. Négy hete viszont az antalyai Eb-n egyik versenyzőnk sem került a legjobb 16-ba, csapatunk pedig a nyolc között váratlanul kikapott a dánoktól, majd a folytatásban az ukránoktól is, s végül csak a hetedik helyen végzett.

Az egyéni a kairói vb-n sem jött össze, Siklósi és Koch egyaránt a 16-ig jutott. Csapatunk viszont, amely a világranglista 8. helyéről kezdte a vb-t, még csütörtökön 35-27-re megverte az észteket, majd 34-20-ra a portugálokat, így magabiztosan jutott a mai folytatásba, a legjobb nyolc közé. A negyeddöntőben a világranglistán második dél-koreaiak jöttek szembe. Nálunk Siklósi, Nagy és Koch vívott, mégpedig remekül, mert együttesünk 45-33-ra kerekedett felül. Bár a tizenkét tusos győzelem könnyű mérkőzést sejtet, korántsem volt az. Az első három párban Siklósi, Nagy és Koch is kikapott egy találattal, de aztán Siklósi 5-3-ra verte Kvon Jung Dzsunt, majd Koch 5-2-re a Rióban Imre Géza legyőzésével olimpiai bajnok Park Szang Jungot. Ezután Nagy 4-2-re alulmaradt Szon Te Dzsinnel szemben, így 21-21-ről indult a harmadik kör. Koch megint kitett magáért, 5-2-re nyert Kvon ellen, majd Siklósi 2-1-re győzte le Szont. Nagynak utolsóként négytusos előnyt kellett megőriznie, s tanárian kihasználta, hogy Park kényszerhelyzetben volt, támadni kellett; versenyzőnk sorozatban szúrta meg az olimpiai bajnokot. A záróasszót végül 17-9-re nyerte meg.

Mondhatjuk, hogy a vívóink törlesztettek a dél-koreaiaknak, ha azt nézzük, hogy csütörtökön a kardcsapatok döntőjében a dél-koreai csapat győzte le Szilágyi Áronékat.

Az elődöntőben a világranglistán harmadik, vb-címvédő franciák következtek, soraikban az egyéni olimpiai bajnok Romain Cannone-nal – Siklósi tőle kapott ki a tokiói fináléban –, valamint a rutinos, egyéniben világ- és Európa-bajnok Yannick Borellel, aki Rióban ott volt az olimpiai bajnok francia csapatban. A második párban Cannone, aki Kairóban egyéni világbajnok lett, 6-4-re legyőzte Siklósit, de a franciák a hatodik asszó után is csak 23-21-re vezettek. Andrásfi és Cannone összecsapásán 23-23 is volt az állás, de az olimpiai bajnok elhúzott, a végén pedig Siklósi 33-29-es hátrányból kezdett Borel ellen. Így most a mi versenyzőnk volt támadási kényszerben, és ezt az ellenfele kihasználta, a franciák 45-37-re győztek, ők jutottak be a döntőbe.

A mieink pedig készülhettek a bronzmeccsre az olimpiai bajnok japánok ellen, akik az elődöntőben 41-31-re kikaptak az olaszoktól. Tokióban a japán csapatarany hatalmas meglepetés volt, az ötkarikás játékok előtt a házigazda csupán nyolcadik volt a világranglistán. Most Kairóban egyéniben Minobe Kazajasu ezüstérmes lett, Kano Koki pedig ötödikként zárt.

A bronzmeccs eleje hatalmas taktikai csatát hozott, a negyedik asszó után 8-8 volt az állás, alig láttunk találatokat. Ezután Siklósi 4-4-re végzett Jamada Maszaruval, maradt a döntetlen. Kano viszont 3-1-re nyert Andrásfi ellen, majd Jamada 3-1-re verte Kochot. A becserélt Nagy Dávid sem bírt Minobével, ebből 5-1-es vereség lett, Siklósi az utolsó párban 23-15-ös hátrányból kezdett Kano ellen. Itt már rendesen beindult az adok-kapok, de Kano jóval többet adott (22-15); a japánok 45-30-as győzelemmel szerezték meg a vb-bronzot. Együttesünk azonban a negyedik helyével is igazolta, hogy ott van a szűk elitben.

Ám ez most nem vigasztalta versenyzőinket, akik nagyon szomorúak voltak az elveszített bronzmeccs után. Dancsházy-Nagy Tamás vezetőedző, miután próbált lelket önteni a fiúkba, a következőket nyilatkozta a Magyar Vívószövetség honlapjának:

Büszke vagyok a fiúkra, és éppen erről beszéltem velük az imént. Persze, miután kétszer vívhattunk az éremért, és nem sikerült nyerni, boldog nem lehetek, de büszke igen. Próbáltuk forgatni a csapatot, ám úgy éreztem, a végére fejben elfáradtunk, ami fiatalok és újoncok esetében abszolút érthető. Azt gondolom, hogy nagyot léptünk előre az egy évvel ezelőtti helyzetünkhöz képest, és ez mindenképpen bizakodásra ad okot. Lesz ez jobb, még ennél is!

Női kardcsapatunk (Battai Sugár, Katona Renáta, Pusztai Liza, Szűcs Luca) az üzbégeket 45-33-ra, majd a 16 között a bolgárokat 45-41-re verte, így bejutott a legjobb nyolc közé, s itt szombaton az olaszok ellen lép pástra. Férfitőrcsapatunk (Dósa Dániel, Szemes Gergő, Németh András, Frűhauf Benjámin) 45-24-re legyőzte a cseheket, a 16 között azonban 45-27-re kikapott az Egyesült Államok együttesétől, és ezután a 9-16. helyekért zajló folytatásban vívott. Az osztrákok ellen 45-39-re veszített, a németeket 45-40-re legyőzte, majd a britektől 45-39-re kikapott, így a 14. helyen zárta a világbajnokságot.

Borítókép: Párbajtőrözőink értékes negyedik helyet szereztek a kairói világbajnokságon (Forrás: Facebook/Magyar Vívószövetség)