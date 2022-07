Így várják a Fradit – már kész a koreográfia Pozsonyban

Furfangosan mindenesetre a fradisták nem juthatnak belépőhöz, a jegyek ugyanis névre szólóak: a vásárláskor meg kellett adni a személyes adatokat, amelyeket a biztonsági kapunál összevetnek a hivatalos okmányokkal. Jobb is így. A zömében különvonattal érkező FTC-drukkerek elkülönítése így is komoly kihívást jelent a helyi biztonsági személyzetnek.

Mindenesetre különleges óvintézkedést hoztak a szlovák hatóságok. Szerda déltől csütörtök reggel hat óráig Pozsony Új Város városrészében tilos lesz az alkoholtartalmú italok árusítása, kiszolgálása és fogyasztása mind a létesítményekben (azaz a találkozó helyszínén, a Nemzeti Stadionban is), mind a közterületeken. „Az elmúlt napokban több közös biztonsági megbeszélésre is sor került” – erősítette meg Barbora Krajčovičová, a pozsonyi városi rendőrség (MsP) szóvivője, hozzátéve, a biztonságra és a rendre fokozott számú rendőr felügyel majd. A szurkolókat pedig már most arra kérik, hogy viselkedjenek nyugodtan és erőszakmentesen, valamint hogy tartsák tiszteletben a közrendet.

A Slovan szurkolói persze azért készülnek, büszkén kürtölték világgá a Facebook-oldalukon, hogy több ember fáradságos munkájának köszönhetően elkészült a koreográfia, ami szokás szerint az ülésekre helyezett színes lapokból áll majd össze.

Amennyire kihívóan készülődnek a szimpatizánsok mindkét oldalon, annyira visszafogottak a csapatok.

Különösen a Ferencváros készülődik elszigetelten, már-már titokban. A klub a hivatalos felületein még hétfőn sem osztott meg semmiféle információt a csapattal kapcsolatban. A Slovanról annak köszönhetően tudunk többet, hogy már két forduló lement a szlovák bajnokságból. A címvédő javuló formát mutat, a Podbrezová (Zólyombrézó) vendégeként az első fordulóban elszenvedett 2-1-es vereséget követően a hét végén otthon 4-0-ra kiütötte a Trencint (Trencsén).

Az NB I csak e hét végén rajtol – lehet, hogy az FTC híján. Amennyiben ugyanis Sztanyiszlav Csercseszov együttese továbbjut a Slovan ellen, a címvédő elhalasztja a Puskás Akadémia elleni nyitómérkőzést. A fradisták talán még sohasem óhajtották ennyire, bárcsak ne láthatnák a kedvenceiket.

Borítókép: Telt ház fogadja majd Pozsonyban a Fradit (Fotó: Facebook/Ultras Slovan)