Novak Djokovics olyan, mint a vizsga előtt álló diák

A centerpálya játékprogramja az ikonikus helyszín centenáriumi ünnepe miatt vasárnap később kezdődött, mint a korábbi napokon. Djokovics hatszoros bajnokként maga is az ünnepelt legendák között vonulhatott be, majd két meccset kellett végigvárnia, hogy játszani is visszatérjen.

Ellenfele egy igazi sötét ló, a holland Tim van Rijthoven volt, aki utólag maga is elismerte, idegesen kezdett a centerpályán. A 6:2-re elveszített első játszma után azonban 6:4-gyel egyenlített a címvédő ellen.

Djokovics még ekkor is egyértelmű esélyesnek számított, de a holland mellett még egy ellenféllel kellett számolnia: a takarodóval. Wimbledonban helyi idő szerint este 11 óra után nem lehet játszani.

S ezt a korlátozást ellentmondást nem tűrően tartják be a szervezők: a tavalyi döntős Karolína Plískovát az idei első fordulóban 7:6, 5:5-ös vezetésnél 22.45-kor lezavarták a pályáról, nehogy túllógjon a meccs a határidőn. Plísková másnap két játékra tért vissza a pályára, ennyi kellett neki a továbbjutáshoz.

Djokovicsnak hetven perc állt rendelkezésére, hogy két játszmát megnyerjen az addig szorosnak tűnő találkozón.

A határidő hatása: hatvanhét perc alatt, 6:1, 6:2-vel lezárta a meccset, és bejutott a negyeddöntőbe.

– Nagyon elégedett vagyok azzal, ahogy lezártam a mérkőzést – szögezte le a címvédő Djokovics, akinek következő ellenfele Jannik Sinner lesz. Az olasz teniszező a két legfiatalabb versenyben maradt játékos csatájából jött ki győztesen, Djokovics pedig különleges dicsérettel illette Sinnert:

Kicsit saját magamat látom a játékában. Hátulról próbál nyomást helyezni az ellenfélre, és nagyon kiegyensúlyozottan játszik.