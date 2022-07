Nagy szívfájdalom ez a franciáknak, de most sem számíthatnak sok jóra

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) két éve 21 esztendősen a Tour de France utolsó előtti szakaszának, egy 36,2 kilométeres időfutamnak 57 másodperces hátránnyal vágott neki az összetett második helyéről, de ő volt a leggyorsabb, és 1:56 percet vert az összetettben élen álló, s az időfutamon szintén nem gyenge, ebben ötödik helyen végző, kilenc évvel idősebb honfitársára, Primoz Roglicra (Jumbo–Visma). Az összetettben vezetőt megillető ikonikus sárga trikó gazdát cserélt, és Pogacarnak a záró szakaszon már csak be kellett kerekeznie Párizsba. Pogacar a tavalyi Touron már a 8. szakasz után sárgába öltözött, és így is maradt végig. Roglic a 3. szakaszon bukott, lezúzta a bal oldalát, időhátrányt kapott, és a 9. etap előtt feladta a versenyt. Az év végén aztán egymás után harmadszor megnyerte a Vueltát, s most is ő számít Pogacar legnagyobb kihívójának.

A címvédő februárban győzött az Egyesült Arab Emirátusok egyhetes körversenyén, márciusban megnyerte a Strade Bianche egynapost és az egyhetes Tirreno–Adriaticót, júniusban pedig az ötnapos szlovén körversenyt. A legrangosabb egynaposok, a Monumentumok közé tartozó flandriai körön negyedik, a Milánó–San Remón ötödik lett, vagyis szenzációs formában van.

💥 El 2022 de Tadej Pogacar (24 días de competición)



🏆 Tirreno-Adriático

🏆 Tour de Eslovenia

🏆 UAE Tour

🏆 Strade Bianche

🎖️ 6 etapas (entre Tirreno, UAE y Eslovenia)

5️⃣ Milán-Sanremo

4️⃣ Tour de Flandes

1️⃣0️⃣ A través de Flandes

1️⃣2️⃣ Flecha Valona



Brutal 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Ur9b6A3JS4 — Isma Álvarez Cycling (@CyclingIsma) June 19, 2022

De ezt Roglicról is elmondhatjuk, ő két rangos, egyaránt nyolc szakaszból álló versenyt húzott be, márciusban a Párizs–Nizzát, júniusban pedig a Critérium du Dauphinét. Áprilisban a hatnapos baszk körversenyen a nyolcadik helyen végzett.

A Jumbo–Visma társkapitánya, a tavalyi Touron második, még csak 21 éves dán Jonas Vingegaard is ott van a dobogóra pályázók között, a Tirreno-Adriaticón és a Dauphinén is második lett. Az INEOS Grenadiers beveti a 2018-as győztes brit Geraint Thomast, s vele még 36 évesen is számolni kell, júniusban ő nyerte a svájci körversenyt. A mezőnyben ott van a Touron négyszer (2013, 2015, 2016, 2017) diadalmaskodó brit Chris Froome is, ám az Israel–Premier Tech 37 éves kapitányától a 2019-es súlyos balesete után – a Dauhpiné pályabejárásán 60 km/órás sebességgel egy kőfalfalnak csapódott – az is csoda, hogy még versenyez.

A franciák nagy szívfájdalma, hogy Bernard Hinault 1985-ös diadala óta várnak a hazai sikerre, és erre most sincs kilátás. Romain Bardet (DSM), Guillaume Martin (Cofidis), valamint David Gaudu és Thibaut Pinot (mindkettő Groupama–FDJ) azért megpróbál odafurakodni a legjobbak közé.

Érdekesnek ígérkezik a harc a sprinterek zöld trikójáért is: az elmúlt esztendőben négy etapot nyerő, a Touron 34 szakaszsikerrel társrekorder és friss brit bajnok Mark Cavendish nem került be a Quick-Step Alpha Vinyl keretébe, így nem döntheti meg a legendás belga Eddy Merckx-szel együtt tartott csúcsát. A belga csapat a mezőnyhajráknál a Tour de Hongrie-n két szakaszt bezsebelő holland Fabio Jakobsen révén lesz érdekelt, aki elsősorban a Kazincbarcikán diadalmaskodó holland Dylan Groenewegennel (BikeExchange–Jayco), az ausztrál Caleb Ewannel (Lotto Soudal) és a pontversenyt hétszer megnyerő, háromszoros világbajnok szlovák Peter Sagannal (TotalEnergies) csatázhat majd. A nagyobb szintkülönbségű szakaszokon a Giro visegrádi nyitóetapján győztes holland Mathieu van der Poel (Alpecin–Deceuninck) és a zöld trikóért harcba szálló, idén remeklő belga Wout van Aert (Jumbo–Visma) is jó eséllyel sprintelhet majd.

Amíg a Giro d'Italián három magyar versenyző is volt a mezőnyben, most nem szoríthatunk egy honfitársunkért sem.

A mai rajt előtt nem tett jót a Tour de France, de mondhatjuk, a kerékpársport imázsámak, hogy a dán rendőrség a francia hatóságok kérésére tegnap átkutatta a Bahrain Victorious csapatának szállodai szobáit, a járműveit is átvizsgálta, ám semmit nem foglalt le. A Bahrainnél a tavalyi Touron is razziázott a rendőrség doppingszerek után kutatva, de nem lett doppingügy a történetből, az újabb lyukra futás pedig már a hatóságolnak is kínos lehet...

A Tour de France 109. kiírása során 3328 kilométert tesz meg a 22 csapat 176 kerékpárosa, amíg július 24-én célba ér Párizsban a Champs-Élysées-n.

A legendás emelkedők közül az útvonal részét képezi többek között a La Planche des Belles Filles és az Alpe d'Huez is, de kiemelt jelentőségű lesz az utolsó előtti versenynapon sorra kerülő, ma már hosszúnak számító 40 kilométeres egyéni időfutam is.

Az útvonal:

július 1., péntek: 1. szakasz, Koppenhága, 13,2 km, egyéni időfutam

július 2., szombat: 2. szakasz, Roskilde–Nyborg, 202 km

július 3., vasárnap: 3. szakasz, Vejle–Sönderborg, 182 km

július 4., hétfő: szünnap

július 5., kedd: 4. szakasz, Dunkerque–Calais, 171,5 km

július 6., szerda: 5. szakasz, Lille Métropole–Arenberg Porte du Hainaut, 154 km

július 7., csütörtök: 6. szakasz, Binche–Longwy, 220 km

július 8., péntek: 7. szakasz, Tomblaine–La Planche des Belles Filles, 176,5 km, hegyi befutó

július 9., szombat: 8. szakasz, Dole–Lausanne, 186,5 km

július 10., vasárnap: 9. szakasz, Aigle–Les Portes du Soleil, 193 km, hegyi befutó

július 11., hétfő: szünnap

július 12., kedd: 10. szakasz, Morzine–Megéve, 148,5 km, hegyi befutó

július 13., szerda: 11. szakasz, Albertville–Le col de Granon, 152 km, hegyi befutó

július 14., csütörtök: 12. szakasz, Briancon–Alpe d'Huez, 165,5 km, hegyi befutó

július 15., péntek: 13. szakasz, Le Bourg-d'Oisans–Saint-Étienne, 193 km

július 16., szombat: 14. szakasz, Saint-Étienne–Mende, 192,5 km, hegyi befutó

július 17., vasárnap: 15. szakasz, Rodez–Carcassonne, 202,5 km

július 18., hétfő: szünnap

július 19., kedd: 16. szakasz, Carcassonne–Foix, 178,5 km

július 20., szerda: 17. szakasz, Saint-Gaudens–Peyragudes, 130 km, hegyi befutó

július 21., csütörtök: 18. szakasz, Lourdes–Hautacam, 143,5 km, hegyi befutó

július 22., péntek: 19. szakasz, Castelnau-Magnoac–Cahors, 188 km

július 23., szombat: 20. szakasz, Lacapelle-Marival–Rocamadour, 40,7 km, egyéni időfutam

július 24., vasárnap: 21. szakasz, Párizs, La Défense Arena–Champs-Élysées, 116 km

Az eddigi Tour de France-győzelmek megoszlása országonként:

36: Franciaország

18: Belgium

12: Spanyolország

10: Olaszország

6: Nagy-Britannia

5: Luxemburg

3: Egyesült Államok

2: Hollandia, Svájc, Szlovénia

1: Ausztrália, Dánia, Írország, Németország, Kolumbia

Borítókép: Már a csapatbemutatót is nagy érdelődés övezte Koppenhágában (Forrás: Facebook/Le Tour de France)