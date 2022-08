Egy valódi magyar multisportoló müncheni kalandja

– Nagyon jól éreztem magam, érdekes volt egy másik sportág ilyen magas szintű versenyét is belülről megélni.

Büszke vagyok a csapatra, ügyesen mentünk annak ellenére, hogy Magyarországon még nincs fapálya, nagyon örültem az eredménynek

– mondta el lapunknak Jászapáti Petra.

A huszonhárom éves sportoló 2020-ban három pályakerékpáros versenyszámban is magyar bajnok lett, viszont a müncheni volt az első nemzetközi megméretése a sportágban. Jászapáti rövid pályás gyorskorcsolyázóként a világ számos pontján versenyzett már, részt vett a 2018-as, phjongcshangi és az idei, pekingi téli olimpián is, de mindezekkel a tapasztalatokkal a birtokában is lenyűgözte a müncheni esemény atmoszférája.