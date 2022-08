Egy helybe került Magyarországnak a szövetségi döntés

A kerékpárban számszakilag legjobb helyezésünk szintén fenntartásokkal kezelendő, a női sprintcsapat Kercsó-Magos Zsuzsanna, Sáry Boglárka, Jászapáti Petra összeállításban hét csapatos mezőnyben végzett a hatodik helyen úgy, hogy a britek bukás miatt nem értek célba. Szakmailag értékesebb Szalontay Sándor egyéni sprintben elért negyeddöntője, illetve pozitívum, hogy három szakágban tizenkét versenyző képviselte Magyarországot, volt indulónk a Tokió óta már olimpiai számnak számító BMX freestyle-ban is. Tavaly mutatkozott be az ötkarikás műsorban a sportmászás is, amelyben szintén volt magyar induló Münchenben, így a kilenc sportág közül egyedül a strandröplabda eseményei zajlottak magyar érdekeltség nélkül.

Az éremtáblázatot, azaz a nemzetek trófeáját a rendező Németország nyerte huszonhat arany-, húsz ezüst- és tizennégy bronzéremmel. A multisport Eb legsikeresebb éremhalmozójaként öt versenyző nyert három aranyérmet Münchenben, öt különböző sportágban, öt különböző országból. Az egyetlen férfi közülük a brit tornász, Joe Fraser (egyéni összetett, korlát, csapatverseny) volt, a nők közül a holland Femke Bol (400 m sík és gát, 4x400-as váltó), a német Emma Hinze (pályakerékpáros egyéni és csapatsprint, időfutam), a lengyel Anna Pulawska (mindhárom olimpiai kajakszám) és a szlovén sportmászó, Janja Garnbret (nehézségi, szabadmászás, összetett) érte el ezt a csúcsteljesítményt. Utóbbi volt az egyetlen a triplázók közül, aki mindhárom aranyérmét egyéni versenyszámban nyerte.