Gazdag Dániel csalódott és csattanós válaszra készül

– Hihetetlenül csalódott voltam. Nyilván nem az egyéni díjak a legfontosabbak a fociban, de motivációként folyamatosan ott lebegett a szemem előtt a szezon folyamán, hogy benne legyek majd a legjobb háromban. És a játékom, valamint a statisztikám alapján benne is vagyok, de számomra érthetetlen okból elvették tőlem ezt az elismerést. Pedig nagy dolog lett volna, ha elmondhatom magamról, hogy a döntősök közé kerültem az MVP-szavazáson – folytatta Gazdag. Majd arról beszélt, jólesett neki, hogy sokan kiálltak mellette.

– Nagyon jólesett, hogy a csapattársam és a szakmai stáb tagjai is támogattak utána, és mindannyian elmondták, hogy számukra is teljesen érthetetlen és elfogadhatatlan, ami történt. Sokat jelentett az is, hogy Sallói Dani is rögtön megkeresett azután, hogy kirakták a neveket. Biztos vagyok benne, hogy mások is meglepődtek, hiszen a héten Jillian Sakovitsék podcastjében, a Call Upban a fő esélyes, Hany Mukhar is úgy nyilatkozott, hogy engem és Sebastian Driussit tart a legnagyobb riválisának az MVP-címért járó versenyfutásban. De hát történt ami történt… Nem lehet más célom a rájátszásban, mint hogy bebizonyítsam a voksolóknak, mekkorát tévedtek.

Így igaz, ez lenne a méltó válasz.

Borítókép: Gazdag Dánielt felháborítja a döntés (Fotó: Getty)