A rutin számított, világbajnok a másodvirágzását élő francia

A döntőt két olyan játékos vívta, aki egyesben még nem játszott korábban hasonlóan rangos finálét – a francia Caroline Garcia és a fehérorosz Arina Szabalenka is „csak” párosban mondhatja magát Grand Slam-bajnoknak.

A két lány magas színvonalú finálét játszott, különösen adogatásban nyújtottak erős teljesítményt. A női mezőnyben rendkívül ritka módon az első játszmában egyetlen bréklabda sem volt.

A rövidítést a nyolcfős mezőny legidősebb tagja, Garcia nyerte, majd a második játszma elején rögtön elvette Szabalenka adogatását. S ezen a meccsen ennyi döntőnek bizonyult, Caroline Garcia a folytatásban sem adott esélyt a brékre, és megnyerte az évzáró világbajnokságot.

– Őrült, végig intenzív döntő volt. Óriási boldogság, hogy megszereztem az eddigi legértékesebb trófeámat – mondta Garcia, aki egészen váratlanul teljesítette legjobb évét az idei szezonban.

Caroline Garcia és a trófea (Fotó: MTI/EPA/C. J. Gunther)

A huszonkilenc éves francia játékos 2017-ben nagy őszi meneteléssel jutott el a világbajnoki mezőnybe, utána azonban visszaesett a formája, majd sérülések is hátráltatták.

Tavaly kétszer is edzőt váltott, miután addig egész karrierjét az édesapja irányítása alatt teljesítette. Az idei szezonja is lassan indult be Bertrand Perret irányításával, az év elején rendre korán búcsúzott a tornáktól, a miami WTA 1000-es verseny első fordulójában Bondár Anna ellen fel is adta a meccsét Garcia az első szett elvesztése után.