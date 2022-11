Huszti Szabolcs arra szólítja fel a játékosait, amit ő sem bírt

Nehezen érthető, hogy Huszti Szabolcs miért éppen a Vidi egyik húzóemberét, Lloic Negót találta meg a kritikájával. A francia játékost már az Újpest elleni meccs szünetében lecserélte, a magyar válogatott „Lajosa”, úgy hírlik, megsérült – bár, amíg pályán volt, ez nem tűnt fel –, ezért Marco Rossi keretéből is kimaradt.

– Tudom, sokan kíváncsiak arra, hogy Nego miért nem volt keretben, de sérülés miatt maradt ki, nincs emögött semmi – jegyezte meg Huszti Szabolcs a Kisvárda ellen 4-1-re megnyert zárómeccs után, majd becsületére legyen mondja, hozzátette: – Bár egyébként sem lett volna a kezdőcsapat tagja.

A Vidi új trénere tehát nem elégedett a csapat (egyik) húzóemberével. Huszti az elmúlt hetekben azt kifogásolta többször is, hogy a játékosai nem futnak eleget, nos, Negónak éppen a nagy futóteljesítmény az erősséget.

– Merek a fiatalokhoz és azokhoz nyúlni, akik edzésen is mindent megtesznek a csapatért, ennek meg is volt az eredménye ma – üzent Huszti a Vidi sztárjátékosainak, majd még rákapcsolt a nyilatkozatban. – Gratuláltam a csapatnak az öltözőben a győzelemhez, de természetesen voltak ma is dolgok, amiken még javítani kell. Az Újpesten elmondott véleményemet is tartom még mindig, emiatt is forgattuk fel kicsit a kezdőcsapatot is a mai bajnoki előtt.

Nego mellett személy szerint még Kodróra tért aki, akinek, mint mondta, a hozzáállásával nincs semmi gond, de görcsösnek érezte az elmúlt hetekben, ezért nem kezdett.

A kritikát és a dicséretet is el kell tudni fogadni egy profi sportolónak, ez benne van

– jelentette ki Huszti.

Nos, anno játékosként Huszti Szabolcs ezt a mentalitást nem igazán követte, sértettségében éveken át nem nyilatkozott a magyar sajtónak.

Kisvárda: két meccs, hét kapott gól, bírált kapus

Török László, a Kisvárda trénere a csapat ukrán kapusát, Odyntsovot osztotta ki.

– Külön nem szoktam játékosokat sem kiemelni, sem kritizálni a mérkőzések után, de most egy szóra megállnék Odyntsov teljesítménye mellett. Amikor Hindrich Ottó megsérült, elmondtam, hogy megérdemli a játékperceket, mert nagyon jól dolgozott az edzéseken. Viszont az elmúlt két meccsen hét gólt kaptunk, ebben pedig az ő teljesítménye is benne van. Ez csalódás számunkra – jegyezte meg. Nehéz lenne vele vitatkozni.

Noha a Kisvárda két vereséggel zárta az őszt, Török László összességében igyekezett derűlátó maradni.

– Az egész őszi idény és az, hogy a Kisvárda a dobogón van, a csapat és a klubalkalmazottak kemény munkájának az eredménye – mondta ki a végszót.

Utcahosszal a tabella élén a Ferencváros

A Ferencváros előnye úgy is nyolc pont a második helyezett Kecskemét előtt, hogy két mérkőzéssel kevesebbet játszott a riválisainál.

– Nehéz meccs volt, az első félidőben jól állta a sarat a Honvéd. Hátul nagyon kompaktak voltak a kispestiek, ilyenkor pedig nehéz helyzetet kidolgozni. Ilyen meccsen gyakran pontrúgásból talál be egy csapat. A végén sürgősen cserélni akartam, aztán kaptam egy sárgát – először a Honvéd elleni 2-0-s győzelmet értékelte Sztanyiszlav Csercseszov.

A szezon egészét is értékelte, s külön kitért arra, hogy a Mmaee fivérek kimaradtak Marokkó világbajnoki keretéből.

– Köszönetet mondtam a fiúknak, hiszen eddig ez az idény nagyon kemény volt. A kis szünet után frissen akarunk visszatérni. Voltam korábban én is szövetségi kapitány, így tudom, hogy nem könnyű egy keretet összetenni. Beszéltem a Mmaee testvérekkel, nyilván csalódottak, hogy nem lehetnek ott a vb-n. Benne van ez a fociban.