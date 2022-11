Újra volt hőse a magyar légiónak, csereként duplázott a középpályás

Egyértelmű: Kalmár Zsolt vitte el a show-t ezen a hétvégén. A Dunaszerdahely több mint egy évet kihagyó játékosa fokozatosan tér vissza a sérülése és a hosszú lábadozása után, és mindig hozzátesz valamit a meccsekhez – ezúttal két góllal vállalt főszerepet. A DAC szombaton a Trencin vendége volt, a 27 éves magyar válogatott futballista a 61. percben állt be, majd a 84. és a 88. percben is gólt szerzett, a másodikat tizenegyesből, a csapata ezzel nyert 4-0-ra idegenben, a durván játszó házigazda nyolc emberrel fejezte be a mérkőzést. A DAC a második helyen zárta az őszt három ponttal a Slovan mögött, és néggyel a Trnava előtt.

Kalmár Zsolt 19 hónapja a magyar válogatott meccsén, Andorrában, műfüvön sérült meg, azóta szombaton játszott először ilyen borítású pályán, de nem félt tőle. A Nemzeti Sportnak elmondta, beszélt erről az edzőjével, a lényeg az, hogy ötödik hónapja a csapattal edz, egyre többet és egyre jobban játszik. Ha a pályán eltöltött perceit elosztjuk a hat góljának a számával, akkor az jön ki, hogy 80 percenként talál a kapuba, ami ragyogó mutató. Ennek is köszönhető, hogy Kalmár Zsolt a szombati meccs után Telki felé vette az irányt, a sérülése óta először kapott újra meghívót a magyar válogatott keretébe – ez a két gól megnyugtathatja Marco Rossit, aligha döntött rosszul.

KALMÁR ZSoLT GÓLJAI 5:42-NÉL ÉS 6:40-NÉL

A Bundesligában is van olyan magyar, aki sérülésből tér vissza ugyancsak fokozatosan. Szerdán Sallai Roland az 55. percben lépett pályára a Freiburgban, amely idegenben 3-1-re kikapott az RB Leipzigtől, amelynek mindkét egészséges magyarja ott volt kezdőjében, Willi Orbán végig is játszotta a találkozót, Szoboszlai Dominik gólpasszt adott, majd a 83. percben lecserélték. A lipcseiek szombaton egy 2-1-es brémai győzelemmel zárták az idényt, és szinte ugyanazt írhatjuk a magyarjairól: Orbán a teljes meccset a gyepen töltötte, Szoboszlai ismét a 83. percben jött le onnan. A Freiburg vasárnap azt az Union Berlint fogadta, amelyből a megsérült és emiatt megműtött Schäfer András hiányzott. A hazai csapat Vincenzo Grifo mesterhármasával a 20. percben már 3-0-ra vezetett, a félidőben 4-0 volt, a vége 4-1 lett, Sallai Rland az utolsó húsz percre állt be.