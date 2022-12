A tizenegyes-védésekkel a világbajnoki címből oroszlánrészt vállaló Emiliano Martinez is nehezen tudott gátat szabni az örömének. Nem mintha akart volna. – Ez olyan meccs volt, amin szenvedtünk – mondta a vb legjobb kapusának megválasztott argentin hálóőr. – Minden jól ment, aztán jött két rossz lövés, és ki egyenlített az ellenfél. Megadtak a franciáknak még egy büntetőt, és abból gólt szereztek. Hála Istennek később azt tettem, tehettem, amiről mindig is álmodtam. Végtelenül kiélezett mérkőzésen segítettem a hazámat a győzelemhez – mondta Martinez. – Nem is lehetett volna más az a világbajnoki döntő, amiről mindig is álmodtam – folytatta a kapus, majd elmondta a titkot, amivel győzelemre vezette a hazáját a büntetőpárbajban. – Nyugodt voltam a büntetők alatt – fogalmazott Martinez.