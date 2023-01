Ma este kiderül, megbüntették-e a kínaiként tovább versenyző Liu Shaoangot

Idén a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) tagságának jóval több, mint fele, 423 zsurnaliszta adta le a voksát az Év sportolója-szavazáson, amely az 1958-as kezdés óta immár a 65. a sorban, és ez az első alkalom, hogy a díjátadó gálának a budapesti Operaház ad otthont. A férfiak kategóriájában különösen nehéz volt dönteni. Liu Shaoang a pekingi téli olimpián rövid pályás gyorskorcsolyában egy aranyat és két bronzot nyert, a montreali vb-n pedig négy aranyat. A pekingi diadala 500 méteren a téli olimpiák első magyar egyéni győzelme. Milák Kristóf a budapesti vizes vb-n két aranyat (200 méter pillangón világcsúccsal), a római Eb-n három aranyat és két ezüstöt gyűjtött be. Szilágyi Áron a kairói vívó-vb-n egy aranyat és egy ezüstöt, az antalyai Eb-n egy aranyat nyert. Háromszoros egyéni olimpiai bajnokunk először lett egyéni világbajnok. Kopasz Bálint kajak-kenuban a világ- és az Európa-bajnokságon is megnyerte a királyszámot, a K–1 1000 métert, s az ugyancsak olimpiai szám K–2 500-on is megcsinálta a vb-arany, Eb-arany duplát Nádas Bencével.

Liu Shaoang Fotó: MTI/Kovács Tamás

Liu Shaoang, Milák vagy Szilágyi?

December 30-án aztán megtudhattuk, hogy az MSÚSZ szavazásán Liu Shaoang, Milák és Szilágyi került be a legjobb háromba, köztük van a nyertes, s ma este tudjuk meg, hogy melyiküket koronázzák meg. Ha azt nézzük, hogy az olimpiai győzelem a legértékesebb, s Liu Shaoang négy vb-aranyat is nyert, kétségkívül neki állna a zászló. Ám az év végén kiderült, hogy – bátyjával, Liu Shaolin Sándorral – országot vált, idén már kínai színekben láthatjuk viszont, nagy kérdés, hogy ez mennyire köszönt vissza a szavazatokban, „megbüntették-e” a média képviselői.

A nőknél az öttusázó Gulyás Michelle, a tornász Kovács Zsófia és az atléta Kozák Luca került a legjobb három közé. Az év csapata a hagyományos csapatsportágakban a Ferencváros férfi-labdarúgócsapata, a férfi-labdarúgóválogatott és a Sopron Basket női kosárlabda-együttese, az egyéni sportágakban pedig a férfi- és a női kardválogatott, valamint a Nádas Bence, Kopasz Bálint kajakkettes közül kerül majd ki. Az év edzője címet a női vízilabda-válogatottat irányító Bíró Attila, a férfi-labdarúgóválogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi vagy a rövid pályás gyorskorcsolyázókat a téli olimpián sikerre vezető Csang Csing Lina és Bánhidi Ákos kaphatja. No persze a duó esélyeit is ronthatta, hogy a kínai tréner már a nyáron elhagyta Magyarországot, és hazájában a válogatott vezetőedzője lett, elindítva a lavinát a magyar short trackben…

Novák Katalin és Fabio Capello is díjat ad át

Az Operaházban díjazzák a legjobb parasportolókat is, összesen pedig tizenkét díjat adnak át. Az elmúlt évekhez hasonlóan grandiózusnak ígérkező gálát megtiszteli jelenlétével Novák Katalin köztársasági elnök, aki díjátadó is lesz. Miként Fabio Capello, aki a Milan labdarúgócsapatával Bajnokok Ligáját és négy bajnoki címet nyert, a Real Madriddal pedig kétszer lett La Liga-győztes. Kevésbé közismert a magyar kötődése: édesapja, Guerrino Capello a Baranya megyei Himesházán született, az ő apja pedig Kapelló Eduárd – az I. világháborús menekült Eduardo Capello – néven volt a település kovácsa.

– Az M4 Sport – az Év sportolója gála az egyik – ha nem „a” – legnagyobb szabású gálaműsor Magyarországon. Csak a legjobbak léphetnek fel benne, ha úgy tetszik, a legnagyobb sztárok. A fináléban egy különleges egyveleg, medley lesz látható-hallható a Fekete Vonat és a ValMar együttműködésében – ők is a sportot idézik meg persze. „Ötvenegy szereplő, művész, közreműködő lesz látható a színpadon a produkciókban, mindig olyan számokkal készülünk, amelyek csak akkor és ott láthatók-hallhatók, erre az alkalomra találjuk ki, és mindig ötvözzük a művészetet és a sportot, egymásra talál ez a két terület a gálán” – árulta el a Nemzeti Sportnak Szabó László, a gála kreatív producere.

Két olimpiai bajnokunk, akik az 1952-es játékok aranyérmesei, a gála miatt érkeztek haza Magyarországra. A 89 éves Gyenge Valéria Helsinkiben a 400 méteres gyorsúszást nyerte meg, és a kanadai Torontóban él. A 95 éves Benedek Gábor az öttusacsapattal győzött, egyéniben ezüstérmes lett, ő Németországban él. A gálán szerepet kapnak az 1972-es, ötkarikás játékok bajnokai is. Ahogyan az már hagyomány, a jelen és a múlt hőseit is ünnepeljük.

Maradandó élmények 2022-ből

A közmédia sportcsatornája idén is kiemelten készül az eseményre, nemcsak élőben adja a 20 órakor kezdődő gálát, hanem már a díjátadó előtt harminc perccel kapcsolja riporterét, Ujvári Mátét a helyszínről, így a nézők exkluzív betekintést kaphatnak a rendezvény hangulatába. Az est házigazdája az M4 Sport műsorvezetője, Mohay Bence lesz

A két éve életre hívott az Év sportpillanata elismeréshez az M4 Sport különösen kötődik. A kategória tíz jelöltjére az M4sport.hu oldalon lehetett szavazni december 30-ig. A legjobb három mezőnyének kialakulása után háromtagú grémium dönt a győztesről, amely a következők közül kerül ki:

Liu Shaoang győzelme 500 méteren Pekingben, amivel megszerezte Magyarország első egyéni téli olimpiai aranyérmét

Milák Kristóf világcsúcsa a budapesti vizes világbajnokságon

Kristoffer Zachariassen gólja a Monaco elleni Európa Liga-mérkőzésen, amivel a Ferencváros megnyeri csoportját

– Nagyon nehéz dolga volt a nézőknek az Év sportpillanatának megválasztásánál, hiszen rengeteg maradandó, életre szóló élményt köszönhetünk 2022-ben is a magyar sportolóknak. Büszkék vagyunk rá, hogy ezeket az eseményeket, többek között a téli olimpiát, a budapesti vizes világbajnokságot, a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzéseit vagy az FTC El-menetelését is élőben közvetíthettük – mondta el Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója.

– Próbálunk felnőni a feladathoz, a világsikereket elérő magyar sportolók teljesítményéhez legalább közelítőleg méltó sportgálán köszönni meg nekik az élményeket, amelyeket az elmúlt évben is kaptunk tőlük. Köszönjük a névadó televíziós partnerünknek, az M4 Sportnak, hogy már nyolcadik alkalommal közvetíti élőben az évről évre egyre rangosabb eseményt – fogalmazott Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője.

Borítókép: Liu Shaoang búcsút intett Magyarországnak (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)