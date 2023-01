NFL: történelmi mélypont is kellett ehhez a mezőnyhöz

A San Francisco 49ers más utat követ, a kaliforniai csapatnál nem az irányító a legnagyobb sztár. S így el is bírták azt, hogy Trey Lance, majd Jimmy Garoppolo is kidőlt a poszton. A legutóbbi draft utolsó választottja, Brock Purdy megbízható teljesítménnyel tesz hozzá a csapat játékához, amely a régi, bár egyre inkább elavulófélben lévő mondásban bízhat: a bajnokságot a védelem nyeri.

Tom Brady és a Buccaneers mellett csak a tapasztalat szól

A többi csapat végső sikere nagy meglepetés volna. Tom Brady ugyan ott van ismét a rájátszásban, pályafutása során huszadik alkalommal, de a rutin mellett nehéz más érveket felsorolni csapata mellett: a Tampa Bay Buccaneers a rájátszás tizennégy csapatából egyedüliként több vereséget, mint győzelmet könyvelhetett el az alapszakaszban. A Dallas Cowboys idegenben is kifejezetten a mérkőzés esélyesének számít a rájátszás első fordulójában.

A Los Angeles Chargers a szezon előtt az esélyesek közé sorolták, de túlságosan kiegyensúlyozatlan a csapat, ráadásul ismét megsérült fontos elkapója, Mike Williams, akiről az utolsó pillanatban dől csak el, hogy játszhat-e. A Chargers az első forduló talán legizgalmasabb meccsét vívhatja a Jacksonville Jaguars ellen, amely kiváló hajrával, az utolsó öt fordulóban aratott öt győzelemmel jutott öt év után ismét a rájátszásba.

Izgalmas mérkőzést vívhat egymással a Minnesota Vikings és a New York Giants is, érdekesség, hogy ezen a találkozón két olyan csapat játszik, amelynek negatív volt a pontkülönbsége az alapszakaszban. A Seattle Seahawksnál ugyan pozitív ez a mérleg, de így is meglepő lenne, ha kiejtené az ebben a mutatóban a legjobb 49erst.