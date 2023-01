Tavaly kitoloncolták Djokovicsot, idén akár fertőzötten is teniszezhet

Nagy port kavart tavaly az akkori világelső Novak Djokovics esete, akinek – mivel nem tudta bizonyítani, hogy beoltották a koronavírus ellen – előbb érvénytelenítették a vízumát, majd kitoloncolták Ausztráliából. A címvédő így nem vett részt az év első Grand Slam-tornáján (majd később a US Openen sem), és kérdéses volt, hogy 2023-ban elindulhat-e az Australian Openen, mert a kiutasítása okán három évig nem léphetett volna be a kenguruk földjére. Ezt a tiltást azonban korábban feloldották, a szerb klasszis így harcba száll a 22. GS-győzelméért, amivel beérné a csúcstartó Rafael Nadalt.

2022-ben tehát szigorú szabályok voltak érvényben a szigetországban, s buborékban zajlott le a melbourne-i torna, csak beoltott teniszezők indultak, akiket emellett mindennap teszteltek. Most viszont más szelek fújnak, ilyen korlátozásokról szó sincs, sőt az Australian Open szervezői még azt is engedélyezik, hogy a koronavírussal fertőzött játékosok pályára lépjenek, nem kell bejelenteniük, ha pozitív tesztet produkáltak.

– Ezzel együtt azt mondtuk a játékosainknak és a több mint 12 ezer alkalmazottunknak, hogy ha rosszul érzik magukat, maradjanak otthon – idézte Craig Tiley-t a The Age című lap. – Az Australian Open teljesen máshogy fog kinézni, mint tavaly, ahogy az ország megtanult együtt élni a koronavírussal. A krikettezőkhöz hasonlóan feltehetően a teniszezők között is lesznek olyanok, akik fertőzötten pályára lépnek – utalt a helyi szövetség vezetője Matt Renshaw krikettezőre, aki a múlt héten Sydney-ben pozitív vírustesztje ellenére is folytatta a játékot az ausztrál válogatottban.

Az idei első Grand Slam-viadal jövő hétfőn kezdődik és január 29-ig tart.