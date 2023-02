Fernando Alonso elárulta, mi volt Michael Schumacher titka

Fernando Alonsónak sosem kellett a szomszédba mennie önbizalomért, a spanyol pilóta az évek során gyakran hangoztatta, hogy ő a királykategória mezőnyének a legjobbja. Ezt kétszer be is bizonyította, amikor 2005-ben és 2006-ban a Renault-val világbajnok lett a Formula–1-ben. Azóta a Ferrarival is közel járt a tűzhöz, de végül nem nyert több címet. Kiugró teljesítményt gyengébb autókkal is produkált, és ilyenkor nem felejtette el megveregetni a saját vállát.

Most viszont a korábbiakhoz képest nagyon szerényen nyilatkozott. Alonsót az új csapata, az Aston Martin interjúvolta meg, és amikor arról kérdezték, hogy magát tartja-e a legjobbnak a pilóták között, nem ismételte el a régi nyilatkozataiban gyakran hangoztatott mondatot.

– Senki sem tudja a választ erre a kérdésre. Minden idényben másképp vélekedünk erről – fogalmazott a veterán versenyző. – Sokáig azt gondoltuk, hogy Michael Schumacher legyőzhetetlen, és olyan szintre ért a Formula–1-ben, amire a történelem során senki más nem volt képes. De a különböző időszakokban más és más pilóták domináltak. Lehetetlen összehasonlítani őket. Magamról annyit elmondhatok, hogy mindig a legjobbat próbálom nyújtani, mindig motivált vagyok. Nem számít, hogy az ötödik vagy a tizenötödik helyért harcolok, olyan, mintha a győzelemért küzdenék, mert minden körben száz százalékon kell égnem. Bármit is csinál az ember az életben, a versenyszellemnek, hogy ő legyen a legjobb, benne kell lennie. Már gyerekként is arra vágytam, hogy én legyek a legjobb, mindig mindenben próbáltam legyőzni a többieket. A versenyeken, teniszmeccseken, kártyázás közben – bárhol. A saját erősségeidből előnyt kell kovácsolnod és kihasználnod az ellenfeled gyengeségeit. Remek formában lévő versenyzők vannak most a mezőnyben, és én mindegyiküket tisztelem. Minden pilóta nagyon tehetséges, én is ebbe a csoportba tartozom. Az erősségek és a gyengeségek kihasználásán múlik, ki hol végez.