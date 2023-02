Indul a harc a katariak és egy angol mágnás között a Manchester Unitedért

A határidő péntek este tíz óra volt, addig lehetett ajánlatot tenni a Manchester United megvásárlására. Az amerikai tulajdonos Glazer család képviselői novemberben közölték, hogy hajlandók lennének túladni a klubon, amelynek a vételárát hatmilliárd fontra taksálták. A család egyébként 2005-ben 1,4 milliárd fontért lett a MU tulajdonosa. A brit sajtó két érdeklődőről írt, az egyik a katari QIB Bank, a másik pedig a manchesteri születésű mágnás, Sir Jim Ratcliffe, aki Anglia egyik leggazdagabb embere.

A The Athletic pénteken este megerősítette, hogy Sir Jim Ratcliffe az IENOS nevű cégén keresztül valóban hivatalos ajánlatot tett a Manchester United tulajdonjogáért az ügyet intéző Raine Groupnak,

amelynek a jelszava az, hogy „Visszahelyezni Manchestert a Manchester Unitedbe”, ám azt nem tudni, hogy az üzletember mennyit pénzt kínált az eladónak.

A Telegraph úgy tudja, az angol vegyipari mágnás a Goldman Sachs és a JP Morgan Chase bankokkal együtt dolgozta ki az ajánlatát, melyet a két bank – a Manchester United létező, 659 millió fontos adósságait rendezendő – komoly kölcsönökkel támogatna. A tekintélyes angol napilap emellett megjegyzi, hogy Ratcliffe tavaly még a Chelsea-t próbálta megvásárolni. A londoni egyesület iránt érdeklődő üzletember először visszakozott az üzlettől a magas vételárra hivatkozva, majd az utolsó pillanatba előállt egy, a végső győztes Todd Boehly ajánlatával megegyező javaslattal, de végül az amerikai üzletember lett a befutó.

British billionaire Sir Jim Ratcliffe has officially submitted his bid to buy Manchester United, reports @Tom_Morgs pic.twitter.com/uE1DV4SsaF — B/R Football (@brfootball) February 17, 2023

Mértékadó források szerint befutott a katari ajánlat is, ráadásul a QIB Bank hivatalosan is megerősítette, hogy Dzsasszim bin Hamad al-Tani sejk, az emír fivére ajánlatot tett a pénzintézet nevében, erről közleményt is kiadott: „Dzsasszim bin Hamad al-Tani sejk ma megerősítette, hogy engedélyezi az ajánlattételt a Manchester United labdarúgóklub száz százalékára.

Az a terv, hogy a klubot visszavezesse a sikerekhez a pályán és azon kívül is, és mindenek felett, hogy a szurkolók újra a Manchester United legfontosabb részei legyenek. A pályázat teljes mértékben adósságmentes lesz Dzsasszim bin Hamad al-Tani sejk Nine Two Alapítványán keresztül, amely a futballcsapatokba, az edzőközpontba, a stadionba és a szélesebb infrastruktúrába, a szurkolói élménybe és a klub által támogatott közösségekbe kíván befektetni.

Az ajánlat elképzelése, hogy a Manchester United Football Club a világ legnagyobb futballklubjaként tartsák számon. A pályázat további részleteit akkor hozzuk nyilvánosságra, amikor az szükséges lesz, és amikor az ajánlattételi folyamat megkívánja.”

Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, the chairman of Qatar bank QIB, has confirmed a bid to buy Manchester United 👀 — Eurosport (@eurosport) February 17, 2023

A közlemény kitér arra is, hogy az ajánlat összegét természetesen nem publikálják, de a katari sajtó egyöntetűen ötmilliárd fontról tud. Az ügy azért érdekes, mert a QIB Bank tulajdonosa a Paris Saint-Germainnek is, márpedig az UEFA szabályzata szerint két klub, amelynek ugyanaz a tulajdonosa, nem indulhat ugyanabban az európai kupasorozatban. Azaz a Manchester United és a PSG nem szerepelhetne egyszerre a Bajnokok Ligájában, erről a Magyar Nemzet is részletesen írt korábban.

