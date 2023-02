Mbappé és Haaland egyelőre a „Lúzer FC-ben” tör gólkirályi címre

Ruud van Nistelrooy – 56 gól

Volt gólkirály a holland, az angol és a spanyol élvonalban is. Sztár volt a PSV Eindhovenben, a Manchester Unitedben és a Real Madridban is, ráadásul a Bajnokok Ligájában szerepelt fénykora mindhárom klubjával. Mi több, a BL-ben is volt gólkirály – háromszor is, 2003-ban 12 góllal, ez volt az egy idényen beüli rekordja.

De Van Nistelrooy valahogy mindig rosszkor volt a rossz helyen. A Manchester United az érkezése előtt és a távozása után nem sokkal, 1999-ben és 2008-ban nyerte meg a legrangosabb európai kupát, a Real Madrid pedig éppen a 12 éves BL-aranyböjtje közepén járt abban a négy évben, amikor ott futballozott.

Zlatan Ibrahimovic – 48 gól

Már elkönyveltük, hogy Ibrahimovic minden idők egyik legjobb csatára, aki sosem nyert Bajnokok Ligáját, de esetében jobb vigyázni az ilyen kijelentésekkel. Hiába ment el levezetni az Egyesült Államokba, 2020-ban visszatért az AC Milanhoz, amelyet tavaly olasz bajnoki címig vezetett. Szóval ki tudja, milyen meglepetéseket tartogat még?